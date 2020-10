TSE e WhatsApp lançam pacote de figurinhas para eleições municipais

Contra a disseminação de Fake News e com o objetivo de estimular medidas sanitárias nas eleições deste ano, o WhatsApp e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vão lançar um pacote de figurinhas com ilustrações divertidas e mensagens sobre voto consciente.

O pacote tem 23 figurinhas e também inclui alertas sobre condutas proibidas, como boca de urna. O download do pacote já está disponível e pode ser feito neste link.

Em comunicado enviado a imprensa com uma declaração do ministro Luís Roberto Barroso, presidente do TSE, o órgão eleitoral defende que a “Justiça Eleitoral deve estar aonde o povo está”.

“A disseminação das figurinhas é mais um passo para cumprir a missão da nossa comunicação, pública, gratuita, de qualidade e a serviço da sociedade”, explica o ministro.

A iniciativa faz parte de uma parceria inédita entre o TSE e o WhatsApp para reforçar o combate à desinformação e incentivar a circulação de informações oficiais, verídicas e checadas sobre o processo eleitoral.

Além das figurinhas, a cooperação entre a Justiça Eleitoral e o aplicativo envolve a criação do “Tira-dúvidas no WhatsApp”, um- assistente virtual que facilita o acesso dos eleitores a informações oficiais, que vão desde data, horário e local de votação, à checagem de notícias falsas sobre as eleições.

Também foi desenvolvido um canal específico para que o TSE colete denúncias sobre contas suspeitas de realizar disparos em massa, uma conduta proibida pela lei eleitoral e pelos Termos de Serviço do aplicativo.