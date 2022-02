TSE assina acordo com plataformas digitais para combater fake news 

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) renova nesta terça-feira, 15, a parceria com as principais plataformas digitais para combater a propagação de fake news no processo eleitoral. O evento será virtual, a partir das 11h, e contará com a participação do presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, e de representantes de empresas como Google, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok e Kwai.

As plataformas assinarão memorandos de entendimento, que são documentos que detalham o que será feito para combater a desinformação nas eleições de 2022 -- o primeiro turno está marcado para 2 de outubro e o segundo, para 30 de outubro. Deve ser firmado o compromisso de priorizar informações oficiais para reduzir o impacto nocivo das fake news no pleito.

As medidas, apesar de focadas no período eleitoral, devem valer até 31 de dezembro de 2022. O TSE informou que os termos de cooperação pactuados com as organizações não envolvem troca de recursos financeiros e não acarretam qualquer custo ao tribunal.

Será a primeira vez que o aplicativo de vídeos curtos Kwai participará do Programa de Enfrentamento à Desinformação, instituído pelo TSE em 2019. O programa conta com 72 entidades parceiras, que, segundo o tribunal, contribuem para minimizar os danos das notícias falsas que atacam a integridade e a credibilidade do processo eleitoral brasileiro.