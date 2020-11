Trump vence no Alasca e vai a 217; resultado não altera vitória de Biden

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, venceu a disputa no Alasca, projetou a Associated Press nesta quarta-feira, 11. Com isso, o republicano conquistou os três delegados distribuídos no Estado e, agora, soma 217 votos no colégio eleitoral.

O resultado, no entanto, não é suficiente para reverter o pleito já que o candidato democrata, Joe Biden, tem 279 delegados, acima dos 270 necessários para ser declarado vencedor.

As votações no Arizona, na Geórgia e na Carolina do Norte ainda não estão definidos.

Na corrida ao Senado, o senador republicano Dan Sullivan derrotou o postulante independente All Gross – que tem apoio do Partido Democrata – e foi reeleito.

A vitória de Gross faz com que os republicanos tenham 50 senadores, ante 48 dos democratas. Os dois restantes serão definidos no segundo turno na Geórgia, marcado para janeiro.