Tribunal decide que greve dos Correios deve acabar — sindicatos se reúnem

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu nesta segunda, dia 21, que a greve dos Correios deve acabar e a categoria deve voltar ao trabalho nesta terça, dia 22.

Os ministros do tribunal do trabalho definiram que devem ser mantidas apenas 20 cláusulas do acordo coletivo assinado em 2019 — no total, são mais de 70 cláusulas. Também ficou decidido que o reajuste salarial será de 2,6%.

Os sindicatos da categoria devem se reunir nesta segunda para decidir o que fazer diante da decisão do TST — os trabalhadores vai deliberar se a greve continua. A categoria considerou o resultado do julgamento “ruim” devido à exclusão da maioria das cláusulas do acordo. O TST também determinou que o desrespeito à exigência do fim da greve pode gerar multa diária de 100.000 reais aos sindicatos.

“Ainda é cedo para dizer se a greve acaba ou não. Os sindicatos vão se reunir em assembleia. O TST manteve apenas 20 cláusulas do acordo, sendo que no total são mais de 70 então precisamos consultar as bases para poder deliberar em conjunto o que fazer”, diz Marcos Cesar Alves, vice-presidente da Associação dos Profissionais dos Correios.

A empresa alega que, com a crise causada pela pandemia, não teria condições de manter, este ano, o acordo coletivo.