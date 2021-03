Três dias após defender vacina em discurso, Lula recebe 1ª dose

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi vacinado. Lula recebeu a primeira dose do imunizante neste sábado, em um drive-thru montado em São Bernardo do Campo (SP), onde mora, cidade que antecipou a vacinação de pessoas entre 75 e 76 anos (o ex-presidente tem 75).

Há três dias, Lula fez um longo discurso, de quase duas horas, após a decisão do ministro do Supremo, Edson Fachin, que anulou suas condenações pelo juiz Sérgio Moro, o que o tornou elegível novamente. Em sua fala, o ex-presidente defendeu a vacina e criticou a postura do presidente Jair Bolsonaro de lançar dúvidas sobre a segurança do imunizante.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Lula mostrou seu cartão de vacinação, de forma que foi possível identificar que ele recebeu uma dose da Coronavac, vacina produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.

“Se você não gosta de você, goste do seu pai, goste da sua mãe, do seu filho, do seu neto, da sua tia, do seu tio, dos seus amigos”, afirmou Lula, no vídeo. “se você pegou, vai passar para frente. Então, nem pegue e nem passe. Esse é o lema.”

Os recados do ex-presidente

Na quarta-feira, dia 10, o ex-presidente falou por mais de 1 hora. E os interlocutores foram muitos: Lula buscou acenar a um eleitorado para além da base do PT, e a empresários, policiais e outros políticos potencialmente aliados.

Falou também do que considerou sucessos de seu governo, entre 2003 e 2010, criticou a gestão do presidente Jair Bolsonaro na pandemia e, na prática, deu a largada para as eleições de 2022.