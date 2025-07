Trem obsoleto pega fogo em cemitério de trens em área da estação Japeri, na Baixada Fluminense

Um dos 79 trens obsoletos que estavam estacionados em um pátio da estação de Japeri, na Baixada Fluminense, acaba de pegar fogo. Bombeiros do quartel de Paracambi foram mobilizados e conseguiram controlar o incêndio. Imagens que circulam em redes sociais mostram um dos vagões completamente em chamas. Ainda não é possível saber se o fogo teve ou não origem criminosa. A operação do serviço de trens não foi afetada.

No último domingo, o GLOBO publicou matéria revelando a existência, no pátio da estação de Japeri, de uma espécie de cemitério de composições em desuso. O trem que pegou fogo, nesta quarta-feira, aparece numa das imagens feitas dias antes pela equipe de reportagem, em Japeri, isolado em um dos lados do pátio. Um relatório feito pelo Departamento Técnico de Patrimônio da Companhia Estadual de Transporte e Logística, empresa pública que substituiu a Companhia Fluminense de Trens Urbanos (Flumitrens), classificou os 79 trens como inservíveis ou não operacionais. O maquinário teve peças retiradas, como cabos de alta e baixa tensão, tubulações do sistema de freio, componentes elétricos e portas.

Estado dos trens obsoletos em Japeri e preocupação com segurança

As composições são das séries 500, 700 e 900, fabricadas entre os anos 70 e 80. Para os moradores, a presença dos trens parados virou sinônimo de perigo. Uma rápida olhada para o interior dos vagões, em sua maioria sem portas, sugere que o movimento por lá é maior durante a noite — e, no mínimo, suspeito. No interior de uma composição havia restos de utensílios usados no consumo de crack. Do lado externo de outra, a frase “viva a maconha” foi pichada com tinta preta.

Por ser uma área aberta, o pátio onde o incêndio ocorreu pode ser acessado facilmente por quem quer chegar até a estação sem pagar a tarifa de R$ 7,60, preço para quem não tem o benefício do Bilhete Único. Uma passagem entre um muro da ferrovia e uma passarela dá acesso ao local. Em junho, a equipe de reportagem flagrou dezenas de pessoas passando pelo trecho. Algumas após desembarcar de algum trem. Outras por preferir cortar caminho pela passagem clandestina.

Ao acessar ao local, é possível visualizar os 79 trens. A maioria está enfileirada.

— Durante a noite isso aqui fica perigoso. Tem muito assalto — revelou uma moradora, que na ocasião pediu para não ser identificada.

Medidas da SuperVia e investigações sobre o incêndio

Segundo a Secretaria de Transportes, os 79 trens deverão ser retirados da lista de bens da SuperVia, e leiloados.

Procurada para falar sobre o incêndio, a concessionária SuperVia informou que investiga se um ato de vandalismo ocasionou o fogo em um carro de um trem inoperante. Abaixo, a íntegra da nota enviada pela concessionária:

"A SuperVia investiga se um ato de vandalismo ocasionou um princípio incêndio em um carro de um trem inoperante nas proximidades da estação Japeri, na Baixada Fluminense. A composição afetada está em processo de desvinculação e posterior devolução para o poder concedente. A concessionária acionou o Corpo de Bombeiros que já controlou a ocorrência. Não há relatos de feridos. A operação dos trens não foi afetada, seguindo normalmente."