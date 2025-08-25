Trem descarrila em SP e provoca lentidão na Linha Rubi, da CPTM, nesta segunda-feira, 25

Um trem de manutenção descarrilou na madrugada desta segunda-feira, 25, e prejudicou a circulação de passageiros na Linha 7-Rubi da CPTM, em São Paulo.

Segundo a companhia, a ocorrência envolveu um veículo que realizava serviços na estação da Luz, no centro da capital, após uma falha no sistema de freios. Equipes trabalham no local para recolocar a composição nos trilhos, mas ainda não há previsão de normalização.

Para reduzir os impactos, os trens da Linha 7-Rubi estão circulando até a estação Palmeiras-Barra Funda. Já os da Linha 10-Turquesa, que também registra atrasos em razão da ocorrência, seguem até a Luz.

"Já os trens da Linha 11-Coral seguem até Palmeiras-Barra Funda no horário de pico", informou a companhia em nota. No comunicado, a CPTM pediu desculpas aos passageiros pelos transtornos causados.

Nas redes sociais, passageiros compartilharam vídeos que registraram uma aglomeração nas plataformas da estação Luz.

Linha 7 rubi e 10 turquesa da CPTM estão com velocidade reduzida. pic.twitter.com/t3eJnHqhFR — São Paulo Sobre Trilhos (@spsobretrilhos) August 25, 2025

Leia a nota da CPTM na íntegra

"Às 7h10, os técnicos de manutenção da CPTM atuaram no veículo de manutenção que apresentou falha no truque do último vagão na madrugada desta segunda-feira (25/08). Agora, será feita a avaliação da via permanente (trilhos). Durante a atuação da equipe de manutenção, como estratégia operacional, os trens da Linha 7-Rubi seguem até a estação Palmeiras-Barra Funda e os da Linha 10-Turquesa até a estação da Luz. Já os trens da Linha 11-Coral seguem até Palmeiras-Barra Funda no horário de pico. Como alternativa, os passageiros podem utilizar a 3-Vermelha do Metrô, além da Linha 11-Coral. A CPTM pede desculpas aos passageiros pelos transtornos causados."