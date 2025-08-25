Brasil

Trem descarrila em SP e provoca lentidão na Linha Rubi, da CPTM, nesta segunda-feira, 25

Falha no freio provocou descarrilamento e afeta operação dos trens

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 08h02.

Última atualização em 25 de agosto de 2025 às 08h22.

Um trem de manutenção descarrilou na madrugada desta segunda-feira, 25, e prejudicou a circulação de passageiros na Linha 7-Rubi da CPTM, em São Paulo.

Segundo a companhia, a ocorrência envolveu um veículo que realizava serviços na estação da Luz, no centro da capital, após uma falha no sistema de freios. Equipes trabalham no local para recolocar a composição nos trilhos, mas ainda não há previsão de normalização.

Para reduzir os impactos, os trens da Linha 7-Rubi estão circulando até a estação Palmeiras-Barra Funda. Já os da Linha 10-Turquesa, que também registra atrasos em razão da ocorrência, seguem até a Luz.

"Já os trens da Linha 11-Coral seguem até Palmeiras-Barra Funda no horário de pico", informou a companhia em nota. No comunicado, a CPTM pediu desculpas aos passageiros pelos transtornos causados.

Nas redes sociais, passageiros compartilharam vídeos que registraram uma aglomeração nas plataformas da estação Luz.

Leia a nota da CPTM na íntegra

"Às 7h10, os técnicos de manutenção da CPTM atuaram no veículo de manutenção que apresentou falha no truque do último vagão na madrugada desta segunda-feira (25/08). Agora, será feita a avaliação da via permanente (trilhos). Durante a atuação da equipe de manutenção, como estratégia operacional, os trens da Linha 7-Rubi seguem até a estação Palmeiras-Barra Funda e os da Linha 10-Turquesa até a estação da Luz. Já os trens da Linha 11-Coral seguem até Palmeiras-Barra Funda no horário de pico. Como alternativa, os passageiros podem utilizar a 3-Vermelha do Metrô, além da Linha 11-Coral. A CPTM pede desculpas aos passageiros pelos transtornos causados."

