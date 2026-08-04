TRE-RJ muda 66 locais de votação para evitar a influência de facções e milícias

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) alterou 66 locais de votação para as eleições de outubro por motivos de segurança. A medida afeta cerca de 188 mil eleitores em 20 municípios fluminenses e busca impedir que o processo eleitoral seja influenciado pelo crime organizado em áreas dominadas por facções criminosas ou milícias.

Segundo o tribunal, o número de mudanças já supera o registrado nas eleições municipais de 2024, quando 53 locais de votação precisaram ser transferidos. O TRE-RJ também informou que novas alterações ainda podem ocorrer, já que outras localidades seguem em análise.

As mudanças foram definidas após análises do Grupo de Trabalho Unificado de Defesa da Integridade Eleitoral, composto pela Justiça Eleitoral e por setores de inteligência das forças de segurança.

Como funcionará a medida

Para definir os novos endereços, o grupo estabeleceu alguns critérios:

ficar fora de áreas dominadas pelo crime organizado;

não estar em territórios controlados por facções rivais;

permanecer o mais próximo possível do local original para minimizar o impacto aos eleitores.

Segundo o desembargador Claudio de Mello Tavares, responsável pela aprovação da medida, a decisão faz parte do compromisso da Justiça Eleitoral com a integridade do processo eleitoral.

"Com essas trocas, buscamos garantir que o eleitorado possa ir às urnas tranquilo e escolher os candidatos que desejar, livre de pressões de qualquer tipo. Esse é um momento de exercer livremente o direito ao voto", afirmou.

Número de municípios afetados dobrou

As alterações atingem eleitores de 20 municípios das regiões Metropolitana, dos Lagos, Norte Fluminense e Médio Paraíba.

Municípios com alterações nos locais de votação Rio de Janeiro Araruama Bom Jesus do Itabapoana Cabo Frio Campos dos Goytacazes Itaboraí Itaguaí Itaperuna Japeri Macaé Nilópolis Niterói Nova Iguaçu Pinheiral Resende Rio Bonito Rio das Ostras São Gonçalo São João de Meriti Volta Redonda

Em comparação com as eleições municipais de 2024, o número de cidades atingidas dobrou, passando de dez para vinte municípios.

Como consultar o novo local de votação

Os eleitores afetados pelas mudanças deverão verificar o novo local de votação antes do pleito.

Segundo o TRE-RJ, a consulta pode ser feita:

no portal do TRE-RJ ( http://www.tre-rj.jus.br ), utilizando CPF ou número do título de eleitor;

), utilizando CPF ou número do título de eleitor; pelo Disque TRE-RJ, no telefone (21) 3436-9000, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h.

O tribunal ressalta que outras alterações ainda poderão ser anunciadas antes das eleições, caso novas análises de segurança indiquem necessidade de transferir mais locais de votação.

Com O Globo