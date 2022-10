TRE-RJ: houve 43 ocorrências nas eleições no estado do Rio; nenhuma atípica

Quarenta e três ocorrências foram registradas nas eleições gerais deste domingo em todo o estado do Rio, informou Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). Segundo a procuradora regional eleitoral Neide Cardoso de Oliveira, nenhuma das ocorrências foi considerada atípica. As 43 ocorrências foram registradas pela Polícia Federal (PF), pela Polícia Civil fluminense e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os casos foram de propaganda de boca de urna, tentativa de quebra de sigilo do voto e violação do sigilo. Segundo a procuradora Oliveira, o caso de violação do voto foi registrado em Campos dos Goytacazes, maior cidade do norte fluminense, onde um eleitor tentou tirar uma foto da tela da urna eletrônica.

Conforme a procuradora Oliveira, não houve registros de casos de coação por milícia ou traficante. Os casos de "derramamento de santinhos", considerado propaganda irregular, não estão no total de ocorrências registradas, mas houve fiscalização e recolhimento do material e identificação dos candidatos envolvidos. "Haverá representação por propaganda irregular", disse Oliveira.

Com isso, o principal problema no dia das eleições no Rio foram as longas e demoradas filas nos locais de votação. A procuradora evitou tratar do assunto, mas corroborou a avaliação, feita mais cedo pelo presidente do TRE-RJ, desembargador Elton Leme, de que os atrasos foram causados pela combinação do elevado comparecimento de eleitores com a validação da biometria e a dificuldade de algumas pessoas na hora de votar nos cinco candidatos em sequência. Oliveira ressaltou que filas foram vistas em todos os estados.

