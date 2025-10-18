Brasil

Tragédia em Pernambuco expõe série de acidentes fatais com ônibus nas rodovias brasileiras em 2025

Colisões em Minas, Mato Grosso e Pará já haviam deixado dezenas de mortos este ano

Acidentes com ônibus continuam a provocar dezenas de mortes nas estradas brasileiras em 2025 (CCR/Divulgação)

Agência o Globo
Agência de notícias

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 13h34.

O acidente que matou ao menos 15 pessoas na BR-423, entre Paranatama e Saloá, em Pernambuco, nesta sexta-feira (17), é mais um entre os vários casos graves envolvendo ônibus nas rodovias brasileiras em 2025. A seguir, relembre outras tragédias recentes nas estradas:

Abril – Minas Gerais

Um ônibus com 54 pessoas capotou na madrugada do dia 8, em Araguari, no Triângulo Mineiro. O veículo da viação Real Expresso saiu de Anápolis (GO) rumo a Ribeirão Preto (SP). Onze pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após o acidente na rodovia MG-223, próximo ao trevo de Queixinho.

Agosto – Mato Grosso

No dia 8, uma colisão entre um ônibus de viagem e uma carreta deixou 11 mortos e 46 feridos na BR-163, em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá. Segundo a concessionária que administra o trecho, equipes de resgate e bombeiros encontraram todas as vítimas fatais dentro do ônibus.

Setembro – Minas Gerais

Em Juiz de Fora, um acidente entre dois ônibus provocou a morte de quatro pessoas e deixou 16 feridas no dia 5. A batida ocorreu no km 779 da BR-040, sentido Belo Horizonte, uma das principais ligações entre Minas e o Rio de Janeiro.

Setembro – Pará

Três dias depois, em 8 de setembro, um ônibus que transportava pacientes de um hospital saiu da pista e capotou na BR-230, em Medicilândia, no sudoeste do estado. Duas pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas. As vítimas foram levadas para hospitais em Altamira.

