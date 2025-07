Tornozeleira eletrônica foi imposta por Moares por “atos de terceiros”, diz defesa de Bolsonaro

Em nota divulgada no fim da tarde desta sexta-feira, 18, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta que foi surpreendida com o cumprimento de mandados de busca e apreensão e a aplicação do que classificou como "severas medidas cautelares", como monitoramento por tornozeleira eletrônica e a proibição de comunicar-se com outros investigados.

"As graves medidas cautelares foram impostas em função de atos praticados por terceiros, circunstância inédita no direito brasileiro. As frases destacadas como atentatórias à soberania nacional jamais foram ditas por Bolsonaro. E não parece ser justo ou mesmo razoável que o envio de dinheiro para seu filho, nora e netos possa constituir motivo para impor medidas cautelares como estas, especialmente porque feito muito antes dos fatos ora sob investigação", afirmaram os advogados de Bolsonaro.

Segundo os juristas, chamou atenção o fato de que, apesar de determinar o recolhimento noturno e o uso de tornozeleira, a decisão do Supremo Tribunal Federal não utiliza como fundamento qualquer indício de risco de fuga.

"Também causa espécie que, dentre as medidas cautelares, se inclua a proibição de conversar ou ter qualquer contato com seu próprio filho, um direito tão natural quanto sagrado. O Presidente sempre compareceu a todos os atos das investigações e da ação penal a que responde na 1ª Turma do STF, sem causar qualquer embaraço ou atraso, não se justificando as restrições impostas à sua liberdade de ir e vir", afirmaram os advogados.

Na avaliação dos juristas, as restrições impostas ao ex-presidente são exageradas e ele não tem qualquer interesse de fugir.

"Bem porque, a defesa final ainda sequer foi apresentada nos autos da ação penal e, por isso, o Presidente e sua defesa aguardam um julgamento justo e pautado exclusivamente pela presunção de inocência, que deve reger sempre todo e qualquer processo penal", afirmaram os defensores do ex-presidente.