Terremotos de baixa magnitude são registrados no litoral do Rio de Janeiro

Uma sequência de tremores de terra de baixa magnitude foi registrada na costa do Rio de Janeiro na última sexta-feira, 26.

Os abalos ocorreram no oceano, a cerca de 75 quilômetros de Saquarema, na Região dos Lagos, segundo dados da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), analisados pelo Centro de Sismologia da USP e coordenados pelo Observatório Nacional (ON).

Ao todo, cinco eventos sísmicos foram detectados ao longo do dia. O mais intenso atingiu magnitude 2,5 mR, enquanto os demais variaram entre 1,5 mR e 2,1 mR. Tremores dessa intensidade costumam ser considerados fracos e, na maioria dos casos, não provocam danos estruturais.

Quais foram os tremores registrados?

Os registros da RSBR indicam que os abalos ocorreram nas seguintes datas e horários (UTC):

26 de junho, 11h58: magnitude 2,5 mR ;

magnitude ; 26 de junho, 15h15: magnitude 2,1 mR ;

magnitude ; 26 de junho, 15h18: magnitude 1,7 mR ;

magnitude ; 26 de junho, 16h00: magnitude 2,1 mR ;

magnitude ; 27 de junho, 0h23: magnitude 1,5 mR.

Todos os eventos foram localizados em alto-mar, aproximadamente 75 quilômetros da costa de Saquarema, sem registro de impactos para a população até o momento.

Como é feito o monitoramento?

Os tremores foram identificados pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira, responsável pelo monitoramento da atividade sísmica em todo o país. Os dados passam por análise do Centro de Sismologia da USP, com coordenação do Observatório Nacional.

Embora o Brasil esteja situado no interior da placa tectônica sul-americana — uma região considerada de baixa atividade sísmica —, pequenos tremores são registrados com relativa frequência. Em geral, esses eventos estão associados a falhas geológicas antigas presentes na crosta terrestre.

Tremores com magnitudes inferiores a 3 costumam ser imperceptíveis para grande parte da população e raramente causam danos materiais, sendo detectados principalmente pelos equipamentos de monitoramento sísmico.