Tereza Barroso, esposa do ministro Barroso, do STF, morre aos 57 anos

A esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, Tereza Barroso, morreu nesta sexta-feira, aos 57 anos, devido a complicações de um câncer no fêmur.

Violência contra a mulher, tráfico e homicídio: os antecedentes criminais dos golpistas identificados em Brasília

Suspeito de financiar atos golpistas: condenado por sonegar mais de R$ 1 milhão em impostos

Segundo nota enviada pela Corte, informações referentes ao velório não serão divulgadas a pedido da família. Tereza era empresária e deixa dois filhos do casamento com Barroso, Bernardo e Luna.

“Discreta, mas queridíssima, conservou o bom humor até o último momento de lucidez. A família — Luís Roberto, Luna e Bernardo — está serena e confortada. Tereza viveu uma vida boa e feliz”, diz o comunicado.

Nas redes, Barroso recebeu mensagens de políticos prestando condolências pela morte da esposa. O ministro do desenvolvimento agrário e agricultura familiar, Paulo Teixeira, manifestou seus "profundos sentimentos" ao decano.

O ex-procurador da Operação Lava-Jato, e deputado federal eleito, Deltan Dallagnol (Podemos-PR), prestou os sentimentos à família do ministro do STF pela "perda irreperável".

"Que Deus, em sua infinita graça e amor, conforte os corações de toda a família", escreveu Dallagnol em publicação no Twitter.