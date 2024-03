Temporal deixa ao menos 20 mortos no Rio e Espírito Santo

No Rio de Janeiro, as chuvas se concentraram na Região Serrana. Um menino de 8 anos e um adolescente, de 14, foram encontrados mortos após um desabamento em Teresópolis, na Região Serrana do Rio. Durante a madrugada deste sábado, uma encosta derrubou a casa da família deles na comunidade da Coreia. Os pais e os avós dos dois meninos foram resgatados com vida.

No total, 4.481 pessoas estão desalojadas na região e 273 desabrigados, no Espírito Santo. As chuvas deixaram 10 mortos em Mimoso do Sul e outros dois em Apiacá. Imagens que circulam nas redes sociais desde sábado mostram os estragos provocados pelo temporal na região. Mimoso do Sul é a segunda cidade com o maior acumulado de chuvas, segundo o Cemadem: 228 mm, entre sexta-feira e sábado. Outra cidade atingida pelos alagamentos foi Vargem Alta, onde os acumulados de chuva das últimas 24 horas são de 150,6 mm. O balanço mais recente da Defesa Civil aponta para o risco "Alto" de movimentação de massa, como deslizamentos, em municípios como Mimoso, Vargem Alta, Alegre e Muniz Freire. Bom Jesus do Norte, município que teve acumulados superiores a 300 mm ao longo de sábado, tem risco "Muito Alto" para movimentações de massa, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).