Temporais provocam alagamentos e cheias de rios nas principais cidades de SC

Intensas chuvas atingem Santa Catarina neste sábado e provocam alagamentos em diversas regiões, deixando municípios como Joinville e Bom Retiro debaixo de água.

Ao longo deste final de semana, são esperados que podem chegar à máxima de 300 mm nas áreas mais afetadas.Um alerta emitido pela Defesa Civil também aponta para o risco de elevação do nível dos principais rios do estado até o alcance de cotas de emergências, provocando inundações em áreas próximas.

De acordo com a Defesa Civil, nas últimas 12h foram registrados 120 mm de chuva em Joinville, cidade mais populosa do estado, provocando alagamentos em muitos bairros. Vídeos publicados por internautas nas redes sociais mostram a região central da cidade completamente tomada por água.

Cerca de 200 pessoas impactadas

Outro município duramente atingido foi Bom Retiro, localizado na Serra Catarinense.

Segundo o órgão público, a cidade amanheceu com cerca de 50 residências afetadas e cerca de 200 pessoas impactadas pelas enxurradas, embora não ainda não tenham sido registradas registro de vítimas.

Em nota, a Defesa Civil informa que os acumulados de chuva devem variar entre 200mm e 250mm, mas podem chegar a 300 mm nas regiões mais afetadas, como Extremo Oeste, Litoral Norte, Planalto Norte e Vale do Itajaí. Já no Litoral Sul e na Grande Florianópolis, os volumes esperados são menores, entre 60mm e 80mm, com picos pontuais de até 100mm, resultando em risco moderado para alagamentos e deslizamentos.

No comunicado, o órgão público também alertou que há risco alto para ocorrências de inundações graduais nas bacias hidrográficas do estado, com destaque para a bacia do Rio do Peixe, onde os rios devem atingir níveis de emergência para inundações ao longo do final de semana.