Temporais no Sudeste e calor extremo no Centro-Oeste marcam fim de agosto; veja a previsão do tempo

O Brasil encerra agosto com contrastes climáticos ao longo do território: enquanto temporais devem atingir o Sudeste e parte do Sul, o Centro-Oeste enfrentará calor intenso e ar seco, com máximas que chegam a 36 °C.

Segundo dados do Inmet, Climatempo e TEMPO na Cidade, o Nordeste enfrenta chuvas concentradas no litoral, enquanto o interior segue sob baixa umidade. No Norte, a instabilidade fica restrita ao Amazonas, Amapá e Roraima.

Confira a previsão do tempo para o final de semana em todo o país

Sul com chuvas no Paraná e ventos no Rio Grande do Sul

De acordo com o Climatempo, a circulação de ventos úmidos do oceano deve provocar chuva fraca no leste e litoral de Santa Catarina. No Paraná, áreas do norte e nordeste terão pancadas moderadas a fortes, com raios e trovoadas, devido a instabilidades que avançam do sul de São Paulo.

No Rio Grande do Sul, o tempo será aberto, mas a metade leste ainda terá temperaturas amenas e rajadas de vento que podem superar os 50 km/h. O INMET prevê acumulados de até 50 mm em partes do Paraná e de Santa Catarina, além do sudoeste gaúcho.

sexta-feira: máxima de 21 °C e mínima de 15 °C

sábado: máxima de 22 °C e mínima de 14 °C

domingo: máxima de 23 °C e mínima de 15 °C

sexta-feira: máxima de 19 °C e mínima de 16 °C

sábado: máxima de 21 °C e mínima de 16 °C

domingo: máxima de 20 °C e mínima de 16 °C

sexta-feira: máxima de 17 °C e mínima de 13 °C

sábado: máxima de 18 °C e mínima de 13 °C

domingo: máxima de 19 °C e mínima de 13 °C

Sudeste sob alerta de temporais

Um cavado meteorológico deve intensificar as instabilidades e trazer pancadas de chuva em São Paulo, oeste e sul de Minas e parte do Rio de Janeiro. A partir da tarde, os temporais podem vir acompanhados de raios, ventos fortes e até granizo.

Na Região Metropolitana de São Paulo, Campinas, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Sul de Minas e Zona da Mata, o risco de temporais é elevado. O INMET reforça que os maiores acumulados, de até 40 mm, devem se concentrar no extremo sul paulista. Já o Triângulo Mineiro e o centro-norte de São Paulo terão sol e baixa umidade, com índices abaixo de 30%.

sexta-feira: máxima de 23 °C e mínima de 16 °C

sábado: máxima de 25 °C e mínima de 16 °C

domingo: máxima de 27 °C e mínima de 13 °C

sexta-feira: máxima de 25 °C e mínima de 21 °C

sábado: máxima de 25 °C e mínima de 21 °C

domingo: máxima de 25 °C e mínima de 20 °C

sexta-feira: máxima de 26 °C e mínima de 15 °C

sábado: máxima de 25 °C e mínima de 15 °C

domingo: máxima de 25 °C e mínima de 15 °C

sexta-feira: máxima de 27 °C e mínima de 17 °C

sábado: máxima de 26 °C e mínima de 17 °C

domingo: máxima de 25 °C e mínima de 17 °C

Calor intenso no Centro-Oeste

O calorão segue predominando no Centro-Oeste, com temperaturas elevadas e ar seco em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal. A umidade pode cair abaixo de 30%, segundo o INMET.

Ainda assim, há chance de pancadas isoladas no sul de Goiás e no leste e nordeste de Mato Grosso do Sul, mas sem acumulados significativos. Nas demais áreas, o sol predomina, reforçando a sensação de tempo firme.

sexta-feira: máxima de 36 °C e mínima de 22 °C

sábado: máxima de 35 °C e mínima de 23 °C

domingo: máxima de 35 °C e mínima de 24 °C

sexta-feira: máxima de 33 °C e mínima de 18 °C

sábado: máxima de 34 °C e mínima de 19 °C

domingo: máxima de 34 °C e mínima de 21 °C

sexta-feira: máxima de 29 °C e mínima de 16 °C

sábado: máxima de 29 °C e mínima de 16 °C

domingo: máxima de 29 °C e mínima de 16 °C

sexta-feira: máxima de 19 °C e mínima de 35 °C

sábado: máxima de 19 °C e mínima de 34 °C

domingo: máxima de 18 °C e mínima de 33 °C

Nordeste com chuva no litoral e seca no interior

No Nordeste, a circulação de ventos do oceano mantém as chuvas no litoral, principalmente entre o recôncavo baiano e João Pessoa (PB). O risco é de pancadas moderadas e até fortes em pontos isolados.

Já no interior, o cenário é de tempo seco e quente. O INMET alerta para queda da umidade relativa abaixo de 30% no sul do Maranhão, centro do Piauí, leste do Ceará, oeste do Rio Grande do Norte e interior da Bahia. Rajadas de vento de até 50 km/h também devem ser registradas em diversas áreas.

sexta-feira: máxima de 28 °C e mínima de 20 °C

sábado: máxima de 28 °C e mínima de 21 °C

domingo: máxima de 27 °C e mínima de 20 °C

sexta-feira: máxima de 27 °C e mínima de 21 °C

sábado: máxima de 28 °C e mínima de 21 °C

domingo: máxima de 28 °C e mínima de 21 °C

sexta-feira: máxima de 30 °C e mínima de 24 °C

sábado: máxima de 30 °C e mínima de 24 °C

domingo: máxima de 30 °C e mínima de 24 °C

sexta-feira: máxima de 30 °C e mínima de 25 °C

sábado: máxima de 32 °C e mínima de 25 °C

domingo: máxima de 32 °C e mínima de 25 °C

sexta-feira: máxima de 28 °C e mínima de 22 °C

sábado: máxima de 28 °C e mínima de 20 °C

domingo: máxima de 29 °C e mínima de 22 °C

sexta-feira: máxima de 27 °C e mínima de 23 °C

sábado: máxima de 28 °C e mínima de 22 °C

domingo: máxima de 28 °C e mínima de 23 °C

sexta-feira: máxima de 38 °C e mínima de 24 °C

sábado: máxima de 37 °C e mínima de 24 °C

domingo: máxima de 37 °C e mínima de 24 °C

sexta-feira: máxima de 29 °C e mínima de 22 °C

sábado: máxima de 29 °C e mínima de 21 °C

domingo: máxima de 29 °C e mínima de 22 °C

sexta-feira: máxima de 27 °C e mínima de 25 °C

sábado: máxima de 28 °C e mínima de 24 °C

domingo: máxima de 28 °C e mínima de 25 °C

Norte dividido entre instabilidade e calor

No Norte, as chuvas ficam concentradas no Amazonas, Amapá e Roraima, onde os volumes podem ultrapassar 60 mm. No litoral do Pará, há chance de precipitações isoladas.

Em contrapartida, áreas do centro-sul do Pará, Tocantins, Rondônia e Acre seguem com tempo firme e seco. O calor deve ganhar força, com máximas próximas dos 40 °C entre Rondônia, Tocantins e sul do Pará, conforme os dois institutos meteorológicos.

sexta-feira: máxima de 30 °C e mínima de 25 °C

sábado: máxima de 29 °C e mínima de 24 °C

domingo: máxima de 30 °C e mínima de 23 °C

sexta-feira: máxima de 31 °C e mínima de 27 °C

sábado: máxima de 32 °C e mínima de 25 °C

domingo: máxima de 32 °C e mínima de 25 °C

sexta-feira: máxima de 36 °C e mínima de 19 °C

sábado: máxima de 35 °C e mínima de 19 °C

domingo: máxima de 35 °C e mínima de 19 °C

sexta-feira: máxima de 36 °C e mínima de 23 °C

sábado: máxima de 35 °C e mínima de 24 °C

domingo: máxima de 35 °C e mínima de 24 °C

sexta-feira: máxima de 30 °C e mínima de 25 °C

sábado: máxima de 30 °C e mínima de 25 °C

domingo: máxima de 29 °C e mínima de 24 °C

sexta-feira: máxima de 32 °C e mínima de 25 °C

sábado: máxima de 32 °C e mínima de 24 °C

domingo: máxima de 32 °C e mínima de 24 °C