Temporais no RS terão dias mais críticos nesta quinta e sexta; veja até quando vão as chuvas

Os temporais que atingem o Rio Grande do Sul e já causaram diversos estragos, além de pelo menos 13 mortes, devem ter seus dias de maior intensidade nesta quinta e sexta-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas, que tiveram início no último dia 27, devem diminuir somente a partir do sábado, mas ainda será necessário ter atenção, dado o alto nível dos rios e a saturação do solo.

"Esse bloqueio [que atua na região] ainda vai persistir, o que faz com que as chuvas atuem no Sul. Mas hoje já tem um deslocamento que está levando [as chuvas] para Santa Catarina. A tendência, enquanto ocorrer esse bloqueio, é que os sistemas transientes vão atuando e favorecendo essas chuvas, horas em uma parte, horas em outra, tanto que avisos estão, hoje, para o norte do Rio Grande do Sul, pegando Santa Catarina, mas amanhã volta para Porto Alegre", explica Andrea Ramos, meteorologista do Inmet.

Os bloqueios são os principais responsáveis por fazer com que as tempestades fiquem concentradas na Região Sul. No sábado, as chuvas devem continuar, mas de forma mais isolada e com menor intensidade. No entanto, as pancadas podem voltar já no início da próxima semana.

Após uma reunião com o governador Eduardo Leite e uma equipe de ministros de Estado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não faltará recurso para atender às necessidades do estado e determinou a instalação de uma base do governo federal para centralização das informações e coordenação das ações. Lula está em Santa Maria, município com maior número de mortes até o momento. Estava previsto um sobrevoo nas áreas afetadas, cancelado pelo mau tempo.

"Não faltará ajuda para cuidar da saúde, do transporte, dos alimentos, tudo que tiver no alcance do governo federal, seja através dos ministérios, da sociedade civil, militares, vamos dedicar 24h de esforço para atender às necessidades básicas do povo isolado por causa da chuva."

Lula ainda afirmou que o governo está focado no resgate de pessoas, mas garantiu que haverá dinheiro para a reconstrução da cidade.

"No primeiro momento temos de salvar vidas, cuidar das pessoas, no segundo momento tem de fazer avaliação dos danos e pensar como encontrar dinheiro para reparar os danos."

Após o encontro, o governador Eduardo Leite afirmou que a reunião foi muito proveitosa, e que governo federal e estadual estão alinhados no resgate à população. Leite ainda afirmou que esse já é o pior desastre climático do estado.

"A nossa reunião foi muito proveitosa no sentido de colocar toda velocidade, todo foco de forma equilibrada, tudo o que precisamos fazer para dar respostas com equipamento, efetivos, com foco no resgate das pessoas", afirmou, completando: "Nesse momento, o foco absoluto, total, é no resgate das pessoas, salvar vidas, estamos alinhados nisso".