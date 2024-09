Tempo seco: umidade do ar no RJ ficará entre 21% a 30% até sexta; temperatura chega hoje a 38°C

Segundo o Alerta Rio, o tempo no Rio de Janeiro (RJ) estará seco durante a semana. A umidade relativa do ar poderá apresentar valores entre 21% e 30% de terça a sexta-feira, em alguns pontos da cidade. A previsão é de temperaturas elevadas, com máxima de 38 graus. Não há previsão de chuva, e os ventos estarão de fracos a moderados.

Para evitar o desconforto com o tempo seco, o Alerta Rio recomenda:

Beber água;

Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 16h;

Usa soro nos olhos e nariz para evitar o ressecamento;

Usar protetor solar;

Não queimar lixo e mato;

Manter os ambientes arejados.

Previsão para a semana

Até sexta-feira, o tempo permanece estável no município, com céu claro a parcialmente nublado e não há previsão de chuva. Os ventos estarão variando entre fracos e moderados, sendo mais intensos no período da manhã.

No sábado, ventos úmidos do oceano influenciarão o tempo na cidade do Rio no final do dia, aumentando a nebulosidade, mas não há previsão de chuva. Os ventos estarão predominantemente moderados e as temperaturas seguirão elevadas.