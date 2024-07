Tempo seco no centro-sul do país prevalece nesta semana e Inmet emite alerta; veja previsão do tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas para o começo desta semana. No extremo sul do Rio Grande do Sul, declínio de temperatura maior que 5ºC, com potencial risco à saúde. No litoral de Santa Catarina e em boa parte do Rio Grande do Sul, incluindo a capital Porto Alegre, as temperaturas devem diminuir entre 3ºC e 5ºC.

Para o Centro-Oeste, e também boa parte do interior de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Piauí e Maranhão, o aviso é de baixa umidade, com a umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. O Inmet dá algumas instruções para os moradores dessas regiões:

Beba bastante líquido;

Evite desgaste físico nas horas mais secas;

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Temperaturas máximas e mínimas

No Rio de Janeiro (RJ), a máxima para os próximos dias é de 35ºC, nesta segunda-feira (29), e a mínima é de 15ºC, na quinta-feira (1º). Em São Paulo (SP), a máxima é de 30º, também nesta segunda, e a mínima é de 11ºC, de terça (30) a quinta.

Em Brasília (DF), a máxima é de 27ºC (segunda e quinta-feira), e a mínima é de 12º (segunda e terça-feira). Em Porto Alegre (RS), a máxima é de 26ºC, na quinta-feira, e a mínima é de 8ºC, nesta segunda.

Em Salvador (BA), a máxima é de 29º, nesta segunda, e a mínima é de 22ºC, de terça a quinta-feira. EmManaus (AM), a máxima é de 39ºC, entre quarta e quinta-feira, e a mínima é de 24ºC, nos mesmos dias.