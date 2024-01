Tempo fecha no Rio, chuvas continuam em São Paulo e Inmet alerta para temporais no Centro-Oeste

Após uma semana de muito sol, o tempo começa a fechar no Rio de Janeiro, resultando em chuvas fortes e até possível queda de granizo no fim de semana. Em São Paulo, a previsão segue a tendência dos últimos dias, com pancadas de chuva e trovoadas durante toda esta sexta-feira, 12. Além disso, o Inmet emitiu alerta laranja de chuvas intensas no Centro-Oeste e grande parte de Rondônia.

Nesta sexta-feira, o Rio deve começar o dia com o céu parcialmente nublado, com rajadas de vento e pancadas de chuva com trovoadas isoladas pela noite. A máxima é de 33°C e mínima de 24°C, mas a temperatura deve cair no fim de semana, e não passará de 31°C. Segundo a meteorologista do Inmet Andrea Ramos, ambos os dias estão marcados também pela possibilidade de chuva de granizo.

Já em São Paulo, o tempo permanece chuvoso e com temperaturas entre 29°C e 21°C. Durante o fim de semana, há tendência de que sábado mantenha o comportamento registrado durante os últimos dias, com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. As temperaturas devem variar entre 21°C e 26°C. Já domingo, é esperado algo semelhante a sábado com acréscimo de trovoadas, e variação de 21°C a 27°C.

O Inmet emitiu alerta laranja de chuvas intensas para uma faixa que vai do Oeste de Minas Gerais até Rondônia. Brasília deve enfrentar pancadas de chuva o dia inteiro, com trovoadas isoladas e rajadas de vento na parte da tarde. A máxima na capital do país será 28°C, e a mínima, 18°C. As precipitações também atingirão Goiânia, Cuiabá e Porto Velho o dia inteiro, e a máxima para as três cidades fica em torno de 32°C.

Mato Grosso do Sul e Paraná estão sob alerta amarelo de potenciais chuvas intensas. Curitiba passará a sexta-feira debaixo de chuva, com possibilidade de trovoadas isoladas na parte da tarde. Fará frio na cidade, com máxima de 25°C e mínima de 18°C. Em Campo Grande, há previsão de fortes pancadas de chuva com trovoadas isoladas o dia inteiro. A máxima é de 29°C, e a mínima, 22°C.

A zona amarela de potenciais instabilidades se estende a Minas Gerais, Maranhão e Piauí. São Luís deve ter fortes pancadas de chuva e trovoadas isoladas o dia inteiro, e os termômetros marcarão entre 32°C e 25°C. Belo Horizonte e Teresina, por outro lado, terão chuvas mais leves ao longo do dia. Ambas as cidades terão máxima em torno de 30°C, mas as temperaturas caem bastante na capital mineira, para 19°C, enquanto a capital piauiense terá mínima mais amena de 25°C.

Tocantins começou o ano com fortes chuvas e, nesta última quarta-feira (10), decretou estado de emergência por estiagem. Na sexta-feira, as chuvas devem retornar ao estado. O Inmet prevê pancadas de chuva isoladas em Palmas e até trovoadas no meio do dia. A máxima será de 30°C e a mínima de 23°C