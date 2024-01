Tempestade e acumulado de chuva: Inmet alerta para perigo em diversos pontos do país; veja previsão

Os últimos dias de janeiro devem ser de muitas chuvas em grande parte do Brasil. Um levantamento do MetSul Meteorologia indicou uma projeção de chuva para dez dias a partir desta semana. Para esta quinta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas em diversos estados de acumulado de chuva, tempestade e chuvas intensas.

O que significa o alerta vermelho?

O Inmet emitiu um aviso de grande perigo na região em vermelho, até às 15h da quinta-feira. O alerta de acumulado de chuva indica precipitação acima de 100 mm/dia e grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.

Em São Paulo, a temperatura máxima ser de 24°C e a mínima de 17°C. A manhã deve ser nublada com chuva na capital, com pancadas de chuva isolada durante a tarde e a noite. Em Curitiba, o dia deve seguir um panorama semelhante, com máxima de 21°C e mínima de 15°C. Já Florianópolis terá uma quinta-feira menos fria, e as temperaturas devem ficar entre 25°C e 18°C.

Como agir?

Veja as instruções do Inmet para alertas de grande perigo:

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia;

Observe alteração nas encostas;

Permaneça em local abrigado;

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos

plásticos;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

O que significa o alerta laranja?

O Inmet também emitiu alerta laranja, de perigo, para diversos na região central do Brasil e no litoral de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. O aviso indica chuvas intensas até 10h da quinta-feira, com ventos intensos (60-100 km/h), queda de granizo, risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Em Salvador, mesmo com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia, a quinta-feira terá temperatura máxima de 31°C e mínima de 24°C. Brasília e Palmas devem seguir este padrão, com máximas de 26°C e 30°C, respectivamente.

Alerta de tempestade

Neste mapa, o Inmet alerta para tempestade nas áreas de cor amarela. O aviso, que indica 'perigo potencial', aponta chuva de 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo, baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Alerta de chuvas intensas

Diversos estados serão afetada por chuvas intensas até às 10h desta quinta-feira, segundo o Inmet. O alerta amarelo, que indica perigo potencial, prevê chuva até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

No Rio de Janeiro, o dia será nublado com pancadas de chuva isolada, com pancadas de chuva isoladas durante a noite. A temperatura pode chegara 28°C, com mínima de 20°C. Em Belo Horizonte, as temperaturas podem ficar entre 29°C e 16°C, com pancadas de chuva isoladas previstas para a quintra-feira.

Em Belém, as temperaturas devem ficar entre 33°C e 24°C, com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Já em Macapá, a máxima é de 32°C e a mínima, de 25°C, com o mesmo panorama de tempo.

Como fica o tempo no Brasil para o resto da semana?