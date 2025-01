Tempestade atinge Centro-Sul do país em meio à onda de calor nesta quinta-feira; veja previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu quatro alertas nesta quinta-feira, 23. De acordo com o órgão, pelo menos 22 estados estão em alerta para chuvas intensas, com destaque para o Centro-Sul do país, que deve enfrentar tempestades nas próximas horas.

A previsão indica um aviso de “Perigo” para chuvas intensas em parte de todas as regiões, além de outros três alertas de “Perigo Potencial” para tempestades, chuvas intensas e uma onda de calor.

Regiões em alerta e os riscos previstos

Alertas emitidos pelo Inmet:

Um alerta laranja de chuvas fortes cobre pequenas áreas do Amazonas, Pará e Amapá, com previsão de chuva entre 30 e 60 mm/h e ventos de até 100 km/h. A situação pode causar cortes de energia, alagamentos e quedas de galhos de árvores.

No Norte e Nordeste, o alerta de “Perigo Potencial” se estende por estados como Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, Amapá, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Pernambuco, Ceará e Paraíba. A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h e ventos de até 60 km/h.

No Centro-Sul, dois alertas abrangem estados como Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Espírito Santo. Nesses locais, há risco de chuva forte com ventos intensos e possibilidade de granizo.

Além disso, no Rio Grande do Sul, uma onda de calor deve elevar as temperaturas em até 5ºC acima da média, especialmente nas áreas de fronteira com a Argentina. Esse aumento deve durar de dois a três dias.

Mudança de tempo: impacto da Zona de Convergência Intertropical

A meteorologista Andrea Ramos explicou que haverá uma mudança no clima nos próximos dias, embora as chuvas no Centro-Norte não devam ser tão intensas como as da última semana.

Segundo Andrea, o fenômeno responsável por essas condições é a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Esse sistema meteorológico é formado por uma banda de nuvens na região equatorial e influencia o clima ao transportar umidade por meio dos ventos alísios.

“A ZCIT está proporcionando as chuvas no Nordeste e no Norte. A umidade transportada por ela contribui para a instabilidade nessas áreas”, ressaltou a especialista.