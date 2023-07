Temperatura deve voltar a cair no Sul, Sudeste e Centro-Oeste; veja previsão da semana

O avanço de uma frente fria vinda do Sul deve derrubar novamente as temperaturas na porção centro-sul do país. De acordo com a meteorologista Andrea Ramos, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há expectativa de geada no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso do Sul ao longo dessa semana. Além do clima mais frio, Sul e Sudeste também devem ser atingidos por chuvas.

O ar polar age desde a segunda-feira no país. Segundo o Climatempo, a formação de geada já foi detectada no Rio Grande do Sul, onde se chegou a registrar 1,3°C no município de Quiraí. A partir de quarta-feira, segundo Andrea, a massa de ar frio expande sua área de atuação:

"Ela começa a atuar não só no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas também na parte leste de São Paulo, mais precisamente na parte sudeste. Na quinta-feira, já pega o sudeste de Minas e também parte do Rio de Janeiro, principalmente na parte Serrana. No Centro-Oeste, pega principalmente o sul de Mato Grosso de Sul, onde pode ter possibilidade de geada. E também o sul de Goiás — diz a meteorologista.

Na sexta-feira, de acordo com a pesquisadora, a queda de temperatura já estará consolidada. O frio deve seguir ao longo do final de semana.

— Vai estar friozinho. O núcleo (da massa de ar fria) fica no centro e leste de Santa Catarina e leste de Paraná. Em São Paulo, vai estar frio, e também na região sudeste de Minas, pegando Rio de Janeiro e Espírito Santo — conclui a meteorologista, ressaltando que o cenário não deve repetir o da última semana — Não vai ser que nem a anterior, que teve o ciclone extratropical, com toda aquela característica de devastação. Esta semana tende a ser mais tranquila.

Segundo Andrea Ramos, há expectativa de chuvas no Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e nas porções norte do Rio de Janeiro e São Paulo.

Rio de Janeiro e São Paulo

De acordo com os dados do Inmet, a temperatura mínima no Rio de Janeiro deve ser de 13°C, e a máxima de 27°C. A chuva deve aparecer já na tarde desta terça-feira, apenas de forma isolada, e continuar presente na quarta e na quinta-feira. Em São Paulo, há chances de chuvas ao longo de toda esta terça-feira, o que também deve se manter amanhã. A temperatura mínima esperada para os próximos dias é de 13°C, e máxima de 23°C.

Em Curitiba, no Paraná, os termômetros devem marcar entre 7°C e 19°C até sexta-feira, e precipitação deve ocorrer entre terça-feira e quinta-feira. No estado vizinho de Santa Catarina, também deverá fazer frio, com temperaturas entre 13°C e 22°C até sexta-feira, na capital Florianópolis. Em Porto Alegre (RS), a mínima deve ser 5°C e a máxima de 22°C ao longo da semana, com chances de chuvas isoladas na quinta-feira