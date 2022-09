Tecnologia 5G será ativada em Fortaleza, Natal e Recife

A tecnologia 5G de telefonia móvel começa a funcionar na próxima segunda-feira , 5, em três capitais: Fortaleza, Natal e Recife. A decisão foi tomada nesta quinta-feira, 1º, pelo Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi), que é ligado à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Pelas regras em vigor, até o dia 28 de novembro as prestadoras Claro, Tim e Vivo deverão ter no mínimo 63 estações de 5G ativadas no Recife, 33 em Natal e 102 em Fortaleza.

Já possuem estações de 5G em operação as cidades de Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, João Pessoa, Palmas, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Vitória.

O conselho diretor da Anatel já havia aprovado, no mês passado, a prorrogação para 28 de outubro da liberação do uso do 5G na faixa de 3,5 GHz, que é a que garante as maiores potencialidades da quinta geração, nas demais capitais.

Segundo a agência, a medida foi necessária para permitir a conclusão das ações de desocupação da faixa e mitigação de eventuais interferências na recepção das estações do Serviço Fixo por Satélite (FSS). Apesar disso, o Gaispi poderá antecipar a data de ativação.

TV

Quem recebe as transmissões da TV aberta pela antena parabólica precisa adaptar o equipamento para evitar eventuais interferências com essa faixa de frequência de 3,5 GHz.

Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que recebem sinal da TV aberta por parabólica podem solicitar o kit gratuito para a adaptação do equipamento. Informações podem ser obtidas na página do Siga Antenado, mantido pela Entidade Administradora da Faixa (EAF).

Quinta geração

Mais nova geração da internet móvel, a tecnologia 5G oferece velocidade média de 1 Gigabit (Gbps), dez vezes superior ao sinal 4G, com a possibilidade de chegar a até 20 Gbps. Além disso, o sinal tem menor latência (atraso) na transmissão dos dados.

Para ter acesso à tecnologia 5G, o cliente deve ter um chip e um aparelho que aceite a conexão, além de estar na área de cobertura da operadora. Até o momento, a Anatel já certificou e homologou 83 modelos de aparelhos celulares para receber o sinal 5G. A lista está disponível no site da agência.

