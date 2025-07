Tarifas de Trump: 62% dos brasileiros dizem que medida foi injustificada, segundo pesquisa

A proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros gerou um forte sentimento de rejeição no Brasil, segundo pesquisa realizada pela AtlasIntel para a Bloomberg divulgada nesta terça-feira, 15. Para 62,2% dos brasileiros, a decisão de Trump é "injustificada", 36,8% consideram a medida justificada e 1% dos entrevistados não souberam opinar sobre o assunto.

A ameaça de Trump, ligada a processos legais envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi vista por muitos como uma tentativa de interferir nos assuntos internos do Brasil. De acordo com a pesquisa, 50,3% dos brasileiros acreditam que as justificativas usadas por Trump para a implementação das tarifas configuram uma ameaça à soberania do Brasil e 47,8% discordam. O impacto da medida está sendo amplamente debatido, e a maioria da população se mostra cética quanto à legitimidade dessa imposição, associando-a mais a uma retaliação política do que a uma decisão baseada em aspectos econômicos, mostra o estudo.

Em resposta à ameaça, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil poderia reagir de "maneira proporcional" e impor tarifas retaliatórias aos EUA. A pesquisa mostrou que cerca de 44,8% dos entrevistados consideram a reação de Lula adequada, enquanto 27,5% veem a resposta como agressiva e 25,2% a consideram fraca. Além disso, 51,2% dos brasileiros são a favor de retaliações comerciais, enquanto 28,6% acreditam que o Brasil deveria estreitar relações com outros países, como a China, para balancear a pressão dos EUA.

O impacto econômico das tarifas também está sendo amplamente discutido. De acordo com os dados da pesquisa, 48,6% dos entrevistados acreditam que as tarifas terão um impacto significativo na economia do Brasil, e 70% esperam que a inflação aumente como resultado dessa medida. As tarifas de Trump, se implementadas, provavelmente elevariam ainda mais os preços no Brasil, que já enfrentava uma inflação de 5,35% em junho de 2025, segundo a pesquisa.

Embora o governo Lula tenha se posicionado contra as tarifas de Trump, os entrevistados demonstram um otimismo cauteloso sobre a capacidade do governo de negociar uma solução. Cerca de 47,9% acreditam que o governo brasileiro será capaz de chegar a um acordo com os Estados Unidos para reduzir as tarifas, enquanto 38,8% não acreditam que o governo conseguirá reverter a decisão de Trump.

Em relação à política externa de Lula, a pesquisa revelou que 60,2% dos brasileiros aprovam a postura internacional do atual governo. Para 61,1% dos entrevistados, Lula representa o Brasil de maneira mais eficiente no exterior do que Bolsonaro, especialmente em questões diplomáticas que envolvem as relações com grandes potências, como os Estados Unidos. A diplomacia brasileira, segundo a pesquisa, tem ganhado força no cenário internacional, especialmente com o fortalecimento de laços com os membros do Brics.

A imagem de Trump no Brasil sofreu um grande golpe após o anúncio das tarifas. A pesquisa indicou que 63,2% dos brasileiros veem o presidente dos Estados Unidos de maneira negativa, um aumento significativo em comparação com 47% em novembro de 2023. A popularidade dos EUA no Brasil também caiu, com 50,5% dos brasileiros agora tendo uma visão negativa do país e 45,9% uma visão positiva. Em janeiro deste ano, 52,3% dos brasileiros afirmavam enxergar os Estados Unidos positivamente.

Os dados também revelam que muitos brasileiros acreditam que as relações entre o Brasil e os Estados Unidos serão prejudicadas por essa política de tarifas. Cerca de 75,7% dos entrevistados acreditam que as relações ficarão mais fracas, enquanto apenas 18,2% acham que as relações continuarão iguais e 1,5% acreditam que ficarão mais fortes.