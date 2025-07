Tarifa de 50% de Trump é um grande balde de água fria para o setor calçadista, diz Abicalçados

A nova tarifa de 50% imposta pelo presidente Donald Trump aos produtos brasileiros pode ameaçar bom momento das exportações de calçados, disse a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados).

“No primeiro semestre, estávamos, aos poucos, recuperando mercado nos Estados Unidos, apesar de todas as instabilidades. O anúncio do presidente Trump, com novas tarifas a partir do dia 1º de agosto, é um grande balde de água fria para o setor calçadista brasileiro”, diz Haroldo Ferreira, presidente-executivo da Abicalçados, em nota.

No início da semana, a associação anunciou o crescimento de 24,5% nas exportações de junho no comparativo com o mesmo mês do ano passado. Nos Estados Unidos, principal destino das exportações brasileiras do setor, a alta foi de quase 40% no período.

O país recebeu 1 milhão de pares brasileiros, pelos quais foram pagos US$ 20,76 milhões, crescimentos tanto em volume (+39,4%) quanto em receita (+25,4%) em relação ao mesmo mês do ano passado.

No acumulado do semestre, as exportações para os Estados Unidos somaram 5,8 milhões de pares e US$ 111,8 milhões, incrementos de 13,5% e de 7,2%, respectivamente.

A carta enviada por Trump ao presidente Lula, em que anuncia a taxação de 50% para todos os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, foi recebida pela Abicalçados com surpresa e preocupação.

“Os Estados Unidos, em linhas gerais, têm um déficit comercial, mas com o Brasil tem superávit, não justificando a medida”, conclui a nota.

Outras entidades também se manifestaram sobre a medida anunciada pelo presidente americano nesta quarta-feira, 9.

Balança comercial Brasil-EUA

Os EUA são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Em 2024, o país vendeu cerca de US$ 40 bilhões em produtos aos Estados Unidos. Ao considerar todos os países, o Brasil exportou US$ 337 bilhões em mercadorias, de modo que os EUA representam cerca de 12% do total das vendas brasileiras.

Os itens mais vendidos aos EUA foram: