Tarcísio transfere gabinete para São Sebastião temporariamente

O governador Tarcísio de Freitas anunciou a transferência temporária do seu gabinete para o município de São Sebastião. O objetivo, afirmou o governo estadual em nota, "é dar mais celeridade às ações assistência às cidades castigadas pelas fortes chuvas do último fim de semana em todo o litoral paulista".

Tarcísio afirmou que ficará no local o "tempo que for necessário". "Transferi meu gabinete ao Litoral Norte para tomarmos todas as providências. Nossa ideia é atuar em colaboração com a prefeitura, estendendo a mão e acompanhando o trabalho aqui de perto e pessoalmente", disse o governador.

O local está sob estado de calamidade, decretado por Tarcísio, desde ontem. A decisão engloba as cidades de Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga, . Há ainda a liberação de R$ 7 milhões para a Defesa Civil. A liberação dos recursos será por meio de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal na secretaria de Governo e Relações Institucionais.