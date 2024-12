Tarcísio tem aprovação de 61%, mas avaliação na segurança pública piora, diz Genial/Quaest

O trabalho do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) é aprovado de 61% dos eleitores do estado de São Paulo e reprovação de 26%, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 12.



O estudo revelou que 4,5% dos paulistas não souberam avaliar o desempenho de Tarcísio de Freitas à frente do Palácio dos Bandeirantes.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em abril deste ano, a aprovação do governador teve uma oscilação negativa de um ponto percentual, enquanto a desaprovação caiu de 29% para 26%.

Na avaliação geral de gestão, 37% dos entrevistados consideram o governo positivo, outros 37% o avaliam como regular, e 13% classificam a administração como negativa. Cerca de 12% afirmaram não saber avaliar.

No recorte demográfico, Tarcísio apresenta melhor desempenho entre homens, pessoas com 51 anos ou mais e com ensino superior completo. Regionalmente, a aprovação é mais expressiva no interior do estado, enquanto a capital registra o maior índice de reprovação, que chega a 23%.

Avaliação sobre segurança piora

O levantamento apontou uma piora na percepção sobre a atuação do governo Tarcísio na segurança pública, setor que obteve a pior avaliação entre os entrevistados. Em abril, 31% consideravam a gestão negativa; agora, esse índice subiu para 37%.

Além da segurança, áreas como saúde, transporte e educação também registraram queda na percepção positiva dos paulistas. Apesar de algumas oscilações, o governo enfrenta desafios importantes para equilibrar a aprovação regional e melhorar a avaliação nos serviços essenciais.

Segurança Pública: Positiva: 27% (33%)

Regular: 36% (36%)

Negativa: 37% (31%)

Infraestrutura e Mobilidade:

Positiva: 45% (em abril era 49%)

Regular: 37% (34%)

Negativa: 18% (16%)

Geração de Emprego e Renda:

Positiva: 43% (39%)

Regular: 41% (40%)

Negativa: 17% (20%)

Educação:

Positiva: 37% (42%)

Regular: 37% (34%)

Negativa: 25% (23%)

Transporte Público:

Positiva: 34% (39%)

Regular: 40% (37%)

Negativa: 26% (24%)

Habitação:

Positiva: 33% (38%)

Regular: 34% (35%)

Negativa: 30% (32%)

Saúde:

Positiva: 33% (32%)

Regular: 34% (35%)

Negativa: 34% (32%)

São Paulo está melhorando para 35% e piorando para 17%