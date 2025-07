Tarcísio tem 46% das intenções de voto no 1º turno ao governo de SP em 2026, diz GERP 

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece como favorito na disputa ao governo de São Paulo, segundo levantamento do instituto Gerp, divulgado em primeira mão pela EXAME.

O instituto, que entrevistou 1.200 pessoas entre os dias 5 a 9 de julho, testou três cenários de primeiro turno na disputa ao governo paulista.

No primeiro, com o atual governador disputando a reeleição, Tarcísio lidera com 46% das intenções de voto, à frente do deputado federal Guilherme Boulos (Psol), com 12%, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), 10%, o empresário Pablo Marçal (PRTB), 7%, a deputada federal Tabata Amaral (PSB), 5%.

Na pergunta espontânea, quando não se apresenta nenhuma opção de candidato ao entrevistado, 31% indicaram que Tarcísio era o candidato escolhido para o governo, enquanto 4% citaram Boulos.

No levantamento, 61% não sabiam indicar ou não responderam sobre um candidato, o que demonstra que para os eleitores a disputa segue distante do cotidiano.

A intenção de votos está em linha com a aprovação do governo. Na pesquisa, 64% aprovam sua gestão, 23% desaprovam e 13% não sabem ou não responderam.

A avaliação da figura de Tarcísio tem 55% de respostas ótima/boa, 25%, regular, e 15% ruim/péssima -- 4% não souberam responder.

Outros cenários

No segundo cenário testado, o secretário de segurança estadual, Guilherme Derrite (PL), foi testado no lugar de Tarcísio e o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), incluído.

Nesse caso, Boulos teve 14% das intenções de voto, Pablo Marçal, 13%, Ricardo Nunes, 12%, Fernando Haddad, 10%, Tabata Amaral, 8%. Derrite e o deputado federal Ricardo Salles (Novo) aparecem com 6% das intenções de voto.

O terceiro cenário avaliou o secretário de Governo de SP, Gilberto Kassab (PSD), na corrida -- e excluiu Nunes.

Dessa vez, Marçal liderou, com 16% das intenções, seguido de Boulos, 15%, Haddad, 12%, Tabata Amaral, 9%, Ricardo Salles, 7%, e Rodrigo Manda, 4%. Kassab aparece com 2% das intenções de voto.

Cenários para eleição no governo de SP

Cenário 1

Tarcísio de Freitas: 46%

Guilherme Boulos: 12%

Fernando Haddad: 10%

Pablo Marçal: 7%

Tabata Amaral: 5%

Ricardo Salles: 1%

Rodrigo Manga: 1%

André do Prado: 1%

Nenhum deles: 5%

Não sabe/Não respondeu: 12%

*Por causa de arredondamentos, o total pode ultrapassar 100%

Cenário 2

Guilherme Boulos: 14%

Pablo Marçal: 13%

Ricardo Nunes: 12%

Fernando Haddad: 10%

Tabata Amaral: 8%

Guilherme Derrite: 6%

Ricardo Salles: 6%

Rodrigo Manga: 4%

André do Prado: 2%

Felipe Sabará: 1%

Nenhum deles: 14%

Não sabe/Não respondeu: 10%

*Por causa de arredondamentos, o total pode ultrapassar 100%

Cenário 3

Pablo Marçal: 16%

Guilherme Boulos: 15%

Fernando Haddad: 12%

Tabata Amaral: 9%

Ricardo Salles: 7%

Rodrigo Manga: 4%

André do Prado: 2%

Gilberto Kassab: 2%

Felipe Sabará: 2%

Nenhum deles: 20%

Não sabe/Não respondeu: 10%

*Por causa de arredondamentos, o total pode ultrapassar 100%

Rejeição

Ao testar a rejeição dos principais nomes que circulam para as eleições no estado, o instituto Gerp encontrou que 34% dos entrevistados não votariam de jeito nenhum em Boulos.

Ele é seguido por Marçal, sobre quem 29% dizem que não votariam de jeito nenhum, Haddad, com 25%, Kassab, com 15%, e Tarcísio, com 13%.

Não votaria de jeito nenhum

Guilherme Boulos: 34%

Pablo Marçal: 29%

Fernando Haddad: 25%

Gilberto Kassab: 15%

Tarcísio de Freitas: 13%

Tabata Amaral: 12%

Ricardo Nunes: 11%

Guilherme Derrite: 8%

André do Prado: 7%

Ricardo Salles: 7%

Rodrigo Manga: 7%

Felipe Sabará: 6%

Poderia votar em qualquer um deles: 1%

Não votaria em nenhum deles: 3%

Não sabe/Não respondeu: 9%

*Por causa de arredondamentos, o total pode ultrapassar 100%

Eduardo Bolsonaro e Boulos na disputa pelo Senado

O instituto também perguntou sobre a disputa ao Senado em São Paulo.

No cenário estimulado, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) lidera com 21% das intenções de voto, seguido por Boulos (Psol), com 20%. O vice-presidente Geraldo Alckmin aparece com 14% das intenções de voto e Derrite, com 6%.

O instituto tentou entender o nível de rejeição dos cotados para o Senado. Na pesquisa, 40% disseram não votar de jeito nenhum em Eduardo Bolsonaro, que é seguido por Boulos, com 36% respondendo o mesmo. Alckmin aparece com 19% de respostas "não votaria de jeito nenhum".

Intenções de voto no Senado (estimulada)

Eduardo Bolsonaro: 21%

Guilherme Boulos: 20%

Geraldo Alckmin:14%

Guilherme Derrite: 6%

Rodrigo Manga: 3%

Mara Gabrili: 3%

Ricardo Salles: 3%

Raí: 2%

Nenhum deles: 12%

Não sabe/Não responde: 16%

*Por causa de arredondamentos, o total pode ultrapassar 100%