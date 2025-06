Tarcísio lidera em todos cenários de 1º e 2º turno para governo de SP em 2026, diz pesquisa Futura

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera em todos os cenários de primeiro turno e segundo turno nos quais seu nome é testado para a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes em 2026, de acordo com pesquisa do instituto Futura Inteligência.

Os dados indicam que, se o pleito fosse hoje, além de Tarcísio, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o influenciador Pablo Marçal, hoje inelegível, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, aparecem entre os nomes mais competitivos.

Na comparação com o levantamento de março, Tarcísio ampliou a vantagem na maioria dos cenários de segundo turno.

No primeiro cenário, Tarcísio de Freitas lidera com 40,8% das intenções de voto, seguido por Geraldo Alckmin com 21,6% e Pablo Marçal com 12,8%. A deputada federal Erika Hilton tem 7%, enquanto o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, com 2,1%, e o ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra, com 1,3%, aparecem com números mais modestos.

No segundo cenário, sem Padilha e com Haddad, Tarcísio segue na liderança com 37,9% contra 16,4% de Alckmin e 13,5% de Marçal. O ministro da Fazenda registra 12,8% das intenções de voto.

Em uma simulação sem Alckmin e Haddad, o governador tem 44,1% e vê Marçal na segunda posição com 13,3%. O número de intenções de voto em branco, nulo ou nenhum é de 15,3% neste cenário.

Sem Alckmin, mas com Haddad como principal nome da esquerda, Tarcísio tem 43,2% contra 15,2% do ministro. Os demais candidatos aparecem com percentuais semelhantes com as simulações anteriores.

Sem Tarcísio, Marçal lidera

Nos dois cenários sem Tarcísio de Freitas, Marçal lidera. O influenciador aparece com 27,2% contra 23,8% do vice-presidente Geraldo Alckmin. Ricardo Nunes tem 11,7% nessa simulação.

No cenário que Haddad é o principal opositor, Marçal tem 27% contra 17% do ministro. Nunes aparece com 13,4%.

Nos cenários de 2º turno, Tarcísio lidera com folga contra todos os adversários. O cenário se repete com Ricardo Nunes, mas com uma vantagem menor.

Cenário 1

Tarcísio de Freitas: 40,8%

Geraldo Alckmin: 21,6%

Pablo Marçal: 12,8%

Nenhum/Branco/Nulo: 9,0%

Érika Hilton: 7,0%

NS/NR/Indeciso: 5,4%

Alexandre Padilha: 2,1%

Paulo Serra: 1,3%

Cenário 2

Tarcísio de Freitas: 37,9%

Geraldo Alckmin: 16,4%

Pablo Marçal: 13,5%

Fernando Haddad: 12,8%

Nenhum/Branco/Nulo: 8,7%

Érika Hilton: 5,8%

NS/NR/Indeciso: 3,8%

Paulo Serra: 1,1%

Cenário 3

Tarcísio de Freitas: 44,1%

Nenhum/Branco/Nulo: 15,3%

Pablo Marçal: 13,3%

Érika Hilton: 7,9%

NS/NR/Indeciso: 7,1%

Márcio França: 6,6%

Alexandre Padilha: 2,9%

Paulo Serra: 2,8%

Cenário 4

Tarcísio de Freitas: 43,2%

Fernando Haddad: 15,2%

Pablo Marçal: 12,6%

Nenhum/Branco/Nulo: 11,1%

Érika Hilton: 7,0%

Márcio França: 5,1%

NS/NR/Indeciso: 3,2%

Paulo Serra: 2,5%

Cenário 5

Pablo Marçal: 27,2%

Geraldo Alckmin: 23,8%

Nenhum/Branco/Nulo: 20,0%

Ricardo Nunes: 11,7%

Érika Hilton: 8,0%

NS/NR/Indeciso: 5,9%

Alexandre Padilha: 2,0%

Paulo Serra: 1,4%

Cenário 6

Pablo Marçal: 27,0%

Nenhum/Branco/Nulo: 20,5%

Fernando Haddad: 17,0%

Ricardo Nunes: 13,4%

Érika Hilton: 8,6%

Márcio França: 5,7%

NS/NR/Indeciso: 5,2%

Paulo Serra: 2,6%

2º Turno - Cenário 1

Tarcísio de Freitas: 62,1%

Nenhum/Branco/Nulo: 20,0%

Alexandre Padilha: 14,0%

NS/NR/Indeciso: 4,0%

2º Turno - Cenário 2

Tarcísio de Freitas: 58,4%

Fernando Haddad: 27,2%

Nenhum/Branco/Nulo: 12,6%

NS/NR/Indeciso: 1,7%

2º Turno - Cenário 3

Tarcísio de Freitas: 54,4%

Geraldo Alckmin: 31,9%

Nenhum/Branco/Nulo: 12,2%

NS/NR/Indeciso: 1,5%

2º Turno - Cenário 4

Tarcísio de Freitas: 63,4%

Nenhum/Branco/Nulo: 18,8%

Márcio França: 14,9%

NS/NR/Indeciso: 2,9%

2º Turno - Cenário 5

Nenhum/Branco/Nulo: 39,4%

Ricardo Nunes: 38,4%

Alexandre Padilha: 15,7%

NS/NR/Indeciso: 6,4%

2º Turno - Cenário 6

Ricardo Nunes: 37,8%

Fernando Haddad: 30,7%

Nenhum/Branco/Nulo: 28,1%

NS/NR/Indeciso: 3,5%

2º Turno - Cenário 7

Geraldo Alckmin: 35,8%

Ricardo Nunes: 34,3%

Nenhum/Branco/Nulo: 26,4%

NS/NR/Indeciso: 3,6%

2º Turno - Cenário 8