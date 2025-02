Tarcísio é aprovado por 61% e reprovado por 28%, diz pesquisa Genial/Quaest

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) é aprovado por 61% dos eleitores de São Paulo e reprovado por 28%, de acordo com a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 27. O levantamento aponta que 11% dos entrevistados não souberam ou não quiseram opinar sobre a gestão do governador​.

Na comparação com o último levantamento da Quaest, a aprovação se manteve estável, enquanto a desaprovação variou dois pontos percentuais para mais, dentro da margem de erro​.

Na avaliação de governo, 41% dos paulistas classificam o trabalho como positivo, enquanto 34% consideram a administração regular. Apenas 14% avaliam a gestão de forma negativa, e 11% não souberam responder​.

Em relação à pesquisa de dezembro, a avaliação positiva subiu quatro pontos percentuais, enquanto a regular teve um recuo de três pontos​.

A pesquisa também revela que a aprovação de Tarcísio é maior entre homens, pessoas com mais de 31 anos, com ensino superior e evangélicos. Entre os eleitores que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno de 2022, a aprovação chega a 61%, enquanto entre os que optaram pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o índice é de 28%​.

Trabalho em infraestrutura é avaliação de forma positiva; segurança está entre as piores avaliações

A pesquisa mostra que a gestão de Tarcísio é considerada boa em atrair empresas (49%) e o destaque continua sendo a área de infraestrutura e mobilidade, com avaliação positiva de 45%, seguida por educação e geração de emprego e renda (39%). As piores avaliações são saúde (32%) e segurança pública (34% de avaliação negativa.

Sobre a situação do estado em relação aos demais, 60% dos paulistas consideram que São Paulo está melhor do que outros estados contra 29% que veem piora. Quando a pergunta é sobre a situação do estado do São Paulo, 35% dizem que está melhorando, o mesmo índice de dezembro. Já os que acham que oi estado está piorando aumentaram de 17% para 19%.

Reeleição e sucessão em 2026

O levantamento mostra ainda que Tarcísio tem o apoio da população para uma eventual candidatura à reeleição. Cerca de 55% dos paulistas acreditam que o governador merece ser reeleito, enquanto 36% acham que não. Outros 9% não souberam ou não quiseram opinar​.

Na corrida para o governo de São Paulo em 2026, o nome mais bem posicionado é o do próprio Tarcísio de Freitas, caso decida concorrer à reeleição, com 38% das intenções de voto.

Entre os adversários, Fernando Haddad (PT) aparece com 15%, seguido por Pablo Marçal (PRTB), com 12%, e Márcio França (PSB), que soma 6%. O percentual de indecisos chega a 8%, enquanto 21% afirmam que votariam em branco ou nulo​.

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 19 e 23 de fevereiro, com 1.204 eleitores paulistas. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos​.