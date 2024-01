Tarcísio defende que concessão com Enel não seja renovada: 'A cada chuva deixa o paulistano na mão'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fez duras críticas aos serviços prestados pela Enel em São Paulo e defendeu que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) não renove o contrato de concessão com a empresa, que vence em 2028.

— A gente não pode ter uma empresa que a cada chuva deixa o paulistano na mão. São eventos climáticos que acontecem, a gente não vê uma preparação da empresa, não houve cuidado devido da manutenção — disse o governador na manhã desta terça-feira, durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

Tarcísio apoiou a decisão do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que pediu o cancelamento do contrato da agência com a concessionária, após os apagões que deixaram milhares de moradores da capital e da Região Metropolitana de São Paulo sem luz em novembro.

Na semana passada, com as fortes chuvas que atingiram a capital, o problema voltou a se repetir e algumas residências ficaram sem energia elétrica por vários dias.

Questionado se é a favor de que o contrato não seja renovado, Tarcísio falou:

— Claro. A gente conversou com a Aneel diversas vezes, nós fizemos reunião com o conselho e com o CEO da Enel, nós colocamos a nossa angústia, nossa preocupação com esse problema na prestação de serviços. A gente está falando de um recurso essencial que é energia. É uma coisa que está afetando muito nosso dia a dia, e a gente precisa de uma providência enérgica e imediata, e é fundamental que a gente pense também o futuro. Tendo em vista que estes contratos estão chegando ao fim, como serão os novos contratos, para que tipo de concessionária — acrescentou.