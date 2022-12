Tarcísio de Freitas anuncia criação de secretaria para captar investimentos privados

O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou na manhã desta quarta-feira o nome de Rafael Benini para chefiar uma secretaria que será dedicada a formular projetos de parcerias de investimentos. O órgão será criado na nova gestão.

Benini auxiliou a campanha de Tarcísio na formulação de propostas econômicas. Ele foi diretor da Empresa de Planejamento e Logística (EPL), estatal ligada ao Ministério da Infraestrutura, durante a gestão de Tarcísio (de setembro de 2019 a agosto deste ano). Ele já era cotado para assumir alguma pasta ligada à área econômica.

"Nosso foco vai ser atrair investimento privado. Sabemos que é um desafio atrair em um momento em que a liquidez enxuga. O movimento de elevação de taxa de juros é uma constante, vemos uma drenagem de liquidez e isso aumenta o desafio de atrair capital estrangeiro. (...) Vamos criar uma secretaria, a SPI (Secretaria de Parcerias de Investimentos), que será comandada por Rafael Benini, que trabalhou comigo no Ministério da Infraestrutura. Ele foi muito bem-sucedido no Ministério.", disse Tarcísio.

O governador ressaltou que um dos projetos prioritários é a implementação do Trem Intercidades, ferrovia de passageiros que ligaria São Paulo a Campinas. O projeto chegou a ser promessa do ex-governador João Doria (então no PSDB) em 2018, mas não saiu do papel.

Benini é formado em administração de empresas pela Faculdade de Campinas e mestre em ciências econômicas pela USP. Em seu currículo, diz estudar a "regulação de mercados com ênfase no transporte ferroviário".

Antes de atuar na EPL, ele foi diretor de controle econômico e financeiro da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

O anúncio de Tarcísio foi feito durante um evento sobre infraestrutura realizado em São Paulo na B3 pela revista Exame.

