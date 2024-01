Tarcísio confirma que apoiará Ricardo Nunes na corrida pela prefeitura de SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta terça-feira, 16, apoiar a candidatura de Ricardo Nunes (MDB), que tentará reeleição para prefeito da capital paulista na disputa eleitoral de outubro deste ano.

A declaração ocorreu em coletiva de imprensa depois de um evento do governo estadual para anunciar subsídio para a compra de casas. Ao ser questionado se o eleitor pode entender que o governador paulista estará do lado de Nunes, Tarcísio respondeu: "O eleitor pode entender, sim".

Nunes afirmou ter ficado feliz com a declaração do governador e voltou a dizer que não escolherá uma pessoa para vice em sua chapa que incomode Tarcísio e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No fim do ano passado, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que Bolsonaro bateu o martelo e decidiu apoiar Nunes na capital paulista, o que minou a então pré-candidatura do deputado federal Ricardo Salles (PL-SP). Em um acordo, aliados de Bolsonaro, o que inclui Tarcísio de Freitas, apontaram até meados de fevereiro deste ano quem será o vice de Nunes na disputa eleitoral de outubro.

A decisão de Bolsonaro de apoiar Nunes ocorreu depois de o atual prefeito, em entrevista, cobrar publicamente uma decisão do ex-presidente. Na gravação, publicada em dezembro do ano passado Nunes disse que o ex-presidente sabe da responsabilidade que tem contra o que chamou de "extrema-esquerda".

Nunes hoje conta com apoio do PL, PSD e PP. O principal adversário do atual prefeito é o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que conta com apoio do PT e já foi colocado em palanque ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na última semana, Marta Suplicy e Boulos chegaram a um acordo e a ex-prefeita da capital deve ser a vice na chapa do deputado federal em outubro próximo.