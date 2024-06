Tarcísio assina contrato para extensão da Linha 5-Lilás; veja quais serão as novas estações

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e a ViaMobilidade, concessionária da CCR responsável pela Linha 5-Lilás, assinaram nesta sexta-feira, 13, o 3º aditivo contratual da concessão, que permitirá a extensão do ramal até o Jardim Ângela. O evento contou com a presença do prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), e o presidente da Câmara Municipal, Milton Leite (União).

O ramal será ampliado 4,3 km e com duas novas estações, Comendador Sant’Anna e Jardim Ângela. A estimativa é de que os investimento cheguem a R$ 3,4 bilhões para a construção das estações, além de possíveis desapropriações. A previsão é que as obras comecem no próximo ano e a entrega ocorra até 2029.

Durante discurso após a assinatura, Tarcísio disse que o projeto saiu do papel por conta da “parceria” e entrosamento” com a prefeitura. Nunes é pré-candidato à reeleição, apoiado pelo governador.

”Se a gente não tivesse perfeitamente alinhado e entrosado perfeitamente um projeto como esse não seria possível”, disse o governador.

As vias serão elevadas em sua maior parte com um trecho subterrâneo na parte final. É esperado que 150 mil usuários por dia sejam atendidos com as novas estações.

A previsão é que a futura estação Jardim Ângela seja interligada com o terminal de mesmo nome. A reivindicação por uma estação de metrô na região é antiga.

Atualmente, a Linha 5-Lilás opera em 20,1 km de extensão com 17 estações: Capão Redondo, Campo Limpo, Vila das Belezas, Giovanni Gronchi, Santo Amaro, Largo Treze, Adolfo Pinheiro, Alto da Boa Vista, Borba Gato, Brooklin, Campo Belo, Eucaliptos, Moema, AACD-Servidor, Hospital São Paulo, Santa Cruz e Chácara Klabin. O fluxo diário do ramal é de 500 mil passageiros.

Linha 4-Amarela também será ampliada

Na última semana, o governo do estado e a CCR anunciaram a extensão da linha 4-Amarela. O aditivo contratual que permitirá a extensão do ramal até Taboão da Serra, a primeira estação do metrô fora da capital.