Tarcísio abre 11 pontos de vantagem sobre Lula no 2º turno, diz pesquisa da Futura

A mais de 15 meses das eleições de 2026, uma pesquisa do instituto Futura Inteligência divulgada em primeira mão pela EXAME nesta sexta-feira, 27, mostra que, se o pleito fosse hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) perderia para o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em um eventual segundo turno, com uma diferença de 11,6 pontos percentuais.

Os dados mostram que o petista teria 34,9% contra 46,5% de Tarcísio. O percentual de pessoas que votariam branco ou nulo é de 15,8%, enquanto os indecisos somam 2,8%.

Na comparação com o levantamento de maio, o governador de São Paulo cresceu 5,4 pontos percentuais, enquanto Lula teve queda de 6,1 pontos.

Essa é a primeira vez, desde julho de 2023, que o chefe do Executivo paulista aparece à frente com um percentual acima da margem de erro. Nas últimas três pesquisas, Tarcísio apareceu numericamente à frente de Lula, mas em empate técnico.

No cenário de primeiro turno em que os dois nomes estão na disputa com o ex-governador Ciro Gomes, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, Lula aparece com 28,2% contra 26,3% de Tarcísio.

José Luiz Soares Orrico, fundador e diretor técnico da Futura, afirma que a tendência é que Tarcísio, e outros nomes da direita, tenham ampla variação no seu percentual de intenção de votos, uma vez que são nomes pouco conhecidos e com baixas taxas de rejeição.

No caso do governador paulista, a pesquisa mostra que 8,6% de pessoas afirmam que não votariam de jeito nenhum em Tarcísio, mas apenas 3% na espontânea.

"Temos em torno de 10% das pessoas que não querem votar em Lula e no Bolsonaro. Existe ainda esse voto a ser capturado. Isso é uma coisa que vai acontecer no processo, se o Tarcísio ou o Ratinho Jr., por exemplo, forem um dos candidatos de um centro unificado", diz Orrico, referindo-se aos pesquisados que indicaram não votar nem em Lula nem em Bolsonaro no cenário simulado de disputa entre eles.

Patamar de Bolsonaro

A pesquisa deste mês coloca Tarcísio em um patamar parecido com o de Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, em cenários de segundo turno contra Lula. Bolsonaro tem 50% contra 37,4% do petista, uma diferença de 12,6 pontos, enquanto a ex-primeira-dama aparece com 48,4% contra 38% do presidente, diferença de 10,4 pontos percentuais.

Tarcísio é cotado como um dos nomes da direita para disputar as eleições do próximo ano. O governador já negou em mais de uma oportunidade que será candidato à Presidência da República e garante que disputará a reeleição em São Paulo.

Porém, com a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e o risco de prisão em meio ao julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal, aliados veem que existe a possibilidade de o governador ser "ungido" por Bolsonaro ao posto de candidato da direita.

Além de Tarcísio, os governadores do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), de Goiás, Ronaldo Caiado (União), e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) são apontados como possíveis nomes da oposição contra Lula em 2026.

A pesquisa Futura entrevistou 2.000 brasileiros adultos entre os dias 12 e 23 de junho de 2025. A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Eleição ainda não está na pauta

Outros dados da pesquisa mostram que a eleição ainda não está na pauta da população. Na pergunta sobre quem poderia se candidatar à Presidência, 63,2% dizem que não sabem ou não responderam. Lula lidera com 23,3%, seguido por Bolsonaro, com 19,2%, e Tarcísio, com 7,2%.

No levantamento espontâneo, 36,1% afirmam que estão indecisos ou não sabem em quem vão votar em outubro do próximo ano. Bolsonaro tem 27,8% das intenções, Lula, 19,7%, e Tarcísio, apenas 3%.

"Isso quer dizer que a eleição está fora da pauta. E, quando você pergunta sobre o tema, a pessoa só lembra do Lula e do Bolsonaro. É natural. Estamos a 1 ano e 3 meses do processo eleitoral", diz Orrico.