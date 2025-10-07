Brasil

Suspensão de cosméticos: Anvisa determina recolhimento de produtos irregulares; veja lista

A ação de fiscalização revelou que os cosméticos não estavam devidamente registrados na Anvisa, sendo apenas notificados, procedimento utilizado para produtos de baixo risco

Da Redação

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 15h16.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na segunda-feira, 6, o recolhimento de cosméticos fabricados pela Cosmoética Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda.

Além disso, a Anvisa suspendeu a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso desses produtos. A ação de fiscalização revelou que os cosméticos não estavam devidamente registrados na Anvisa, sendo apenas notificados, procedimento utilizado para produtos de baixo risco.

A lista dos produtos suspensos inclui diversos itens, como as linhas de progressiva, realinhamento térmico e botox capilar de várias marcas, como Buran Profissional, MS Professional, Tarrare Profissional, entre outros. Os cosméticos afetados incluem tratamentos de alisamento e selagem, além de cremes e máscaras matizadoras.

Além disso, outro cosmético, o Truss Máscara Capilar Selante Blond, fabricado pela Vegan do Brasil Indústria de Cosméticos Ltda., também foi alvo da suspensão. Esse produto, como os anteriores, foi apenas notificado à Anvisa, mas não registrado, o que levou à proibição de sua venda e uso.

A fiscalização também envolveu a +Briefing Agência de Publicidade e Representações Ltda., com a suspensão da comercialização dos produtos da Ozonteck, uma vez que, embora sejam registrados como cosméticos, alegam possuir atividade farmacológica, o que não é permitido para esse tipo de produto. Os itens da Ozonteck incluem sabonetes líquidos, tônicos capilares e cremes dentais, todos agora com sua comercialização suspensa.

Veja a lista dos produtos suspensos:

  • Realinhamento Térmico - Buran Profissional (todos)
  • Realinhamento Térmico - MS Professional (todos)
  • Realinhamento Térmico - Tarrare Profissional (todos)
  • Intensive Liss Triviê (Botox Matizador) - todos
  • Organic Liss Extreme IS Profissional Hair (todos)
  • Gloss Liss - Liberty Hair (todos)
  • Fusion Liss Orient Beauty (todos)
  • Progressiva Santore (todos)
  • Progressiva Megarepair Luna System (todos)
  • Creme Progressiva Luna System (todos)
  • Liso Em Casa Progressiva New Gold (todos)
  • Progressiva Glowme (todos)
  • Progressiva Diversi Hair (todos)
  • Sellin Pro Alfalea Progressiva (todos)
  • Progressiva Care (todos)
  • Progressiva JL Professional (todos)
  • Alinhamento Orgânico Naus (Progressiva) - todos
  • Liss Extreme - Profissional Zelo Hair (todos)
  • Progress Liss (Progressiva Matizadora) Roma Care (todos)
  • Lisse Parfait Costabello (Progressiva Matizadora) – todos
  • Nordestina True Liss Cosmetics (Selagem) - todos
  • High Liss Sellene Profissional (Progressiva Matizadora) – todos
  • Progressiva Perfect Liss (todos)
  • Selagem Chilena Ledebut (todos)
  • Prohibida Bravie (todos)
  • Complexo Redutor - Terrare Profissional (todos)
  • Liberadah Bravie (todos)
  • Volume Control - Profissional Zelo Hair (todos)
  • Ocean Shine Florac Cosmetics (todos)
  • Educ Hair Edumi (todos)
  • Release Ledebut (todos)
  • Extreme Reduct Dona Lara (todos)
  • Hair Perfect Premium Tresaav (todos)
  • Gloss Alisamento Térmico Definitivo SA Carrias (todos)
  • Liso de Milhões Beleza Rara (todos)
  • Esse Liso É Um Luxo - Savassi (todos)
  • Liso Perfeito - SA Carrias (todos)
  • BTX Premium - Asaphepro (todos)
  • Expert Premium Botox Florac Cosmetics (todos)
  • Botox Collagen BTX Karseell (todos)
  • Botox Espelhado Matizador Fino Cheiro (todos)
  • Less Sizer Botox Matizador Diversi Hair (todos)
  • Botox Blueberry Umecthair (todos)
  • Botox Queen Hair (todos)
  • Botox Violet Mask Ledebut (todos)
  • Botox Branco Perla Profissional (todos)
  • Botox Matizador Kalainne (todos)
  • Botox Matizador Rute Rezende (todos)
  • Botox XG Forest Hair (todos).
  • Selagem 500ml Saint Glamour Beauté (todos).
  • Alisamento Algas + (Selagem) (todos).
  • Extreme Gold Selagem Gold RT Professional (todos).
  • Selagem Perla Profissional (todos).
  • Selagem Extreme Blond Kalainne (todos)
  • Selagem Algas Fino Cheiro (todos)
  • Multicream SSB Selagem Latorre Paris (todos).
  • Selagem Kalainne (todos).
  • Perfect Smooth (Selagem) Damy Monteiro Cosméticos (todos).
  • Gloss Selagem Umecthair (todos)
  • Selagem Chinesa Niza Freitas (todos)
  • Selagem 1L Saint Glamour Beauté (todos)
  • Selagem Kelsi Cosméticos (todos)
  • Selagem Orgânica Forest Hair (todos)
  • Selagem Gold - Ledebut (todos)
  • Selagem Matizadora Rute Rezende (todos)
  • Premium Master (Selagem) Liriu Cosméticos (todos)
  • Selagem Extreme Kalainne (todos)
  • Realinhamento Térmico - Oriente Beauty (todos)
  • Máscara Realinhamento (todos)
  • Sabonete Líquido OX3 Ozonteck (todos)
  • Tônico Capilar Ozonizado Revita Tonic Ozonteck (todos)
  • Creme Dental Ozonizado Ozon Fresh Ozonteck (todos)
  • Gel Corporal Ozonizado Mind Chai Ozonteck (todos)
  • Óleo de Girassol Ozonizado Sofh Ozonteck (todos)
  • Gel Massageador Ozonizado Life Shii Ozonteck (todos)
  • Leave In Kids Ozon Splash Ozonteck (todos)
  • Condicionador Kids Ozon Splash Ozonteck (todos)
