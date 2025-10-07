Suspensão de cosméticos: Anvisa determina recolhimento de produtos irregulares; veja lista

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na segunda-feira, 6, o recolhimento de cosméticos fabricados pela Cosmoética Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda.

Além disso, a Anvisa suspendeu a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso desses produtos. A ação de fiscalização revelou que os cosméticos não estavam devidamente registrados na Anvisa, sendo apenas notificados, procedimento utilizado para produtos de baixo risco.

A lista dos produtos suspensos inclui diversos itens, como as linhas de progressiva, realinhamento térmico e botox capilar de várias marcas, como Buran Profissional, MS Professional, Tarrare Profissional, entre outros. Os cosméticos afetados incluem tratamentos de alisamento e selagem, além de cremes e máscaras matizadoras.

Além disso, outro cosmético, o Truss Máscara Capilar Selante Blond, fabricado pela Vegan do Brasil Indústria de Cosméticos Ltda., também foi alvo da suspensão. Esse produto, como os anteriores, foi apenas notificado à Anvisa, mas não registrado, o que levou à proibição de sua venda e uso.

A fiscalização também envolveu a +Briefing Agência de Publicidade e Representações Ltda., com a suspensão da comercialização dos produtos da Ozonteck, uma vez que, embora sejam registrados como cosméticos, alegam possuir atividade farmacológica, o que não é permitido para esse tipo de produto. Os itens da Ozonteck incluem sabonetes líquidos, tônicos capilares e cremes dentais, todos agora com sua comercialização suspensa.

Veja a lista dos produtos suspensos: