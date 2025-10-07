Suspensão de cosméticos: Anvisa determina recolhimento de produtos irregulares; veja lista

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na segunda-feira, 6, o recolhimento de cosméticos fabricados pela Cosmoética Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda.
Além disso, a Anvisa suspendeu a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso desses produtos. A ação de fiscalização revelou que os cosméticos não estavam devidamente registrados na Anvisa, sendo apenas notificados, procedimento utilizado para produtos de baixo risco.
A lista dos produtos suspensos inclui diversos itens, como as linhas de progressiva, realinhamento térmico e botox capilar de várias marcas, como Buran Profissional, MS Professional, Tarrare Profissional, entre outros. Os cosméticos afetados incluem tratamentos de alisamento e selagem, além de cremes e máscaras matizadoras.
Além disso, outro cosmético, o Truss Máscara Capilar Selante Blond, fabricado pela Vegan do Brasil Indústria de Cosméticos Ltda., também foi alvo da suspensão. Esse produto, como os anteriores, foi apenas notificado à Anvisa, mas não registrado, o que levou à proibição de sua venda e uso.
A fiscalização também envolveu a +Briefing Agência de Publicidade e Representações Ltda., com a suspensão da comercialização dos produtos da Ozonteck, uma vez que, embora sejam registrados como cosméticos, alegam possuir atividade farmacológica, o que não é permitido para esse tipo de produto. Os itens da Ozonteck incluem sabonetes líquidos, tônicos capilares e cremes dentais, todos agora com sua comercialização suspensa.
Veja a lista dos produtos suspensos:
- Realinhamento Térmico - Buran Profissional (todos)
- Realinhamento Térmico - MS Professional (todos)
- Realinhamento Térmico - Tarrare Profissional (todos)
- Intensive Liss Triviê (Botox Matizador) - todos
- Organic Liss Extreme IS Profissional Hair (todos)
- Gloss Liss - Liberty Hair (todos)
- Fusion Liss Orient Beauty (todos)
- Progressiva Santore (todos)
- Progressiva Megarepair Luna System (todos)
- Creme Progressiva Luna System (todos)
- Liso Em Casa Progressiva New Gold (todos)
- Progressiva Glowme (todos)
- Progressiva Diversi Hair (todos)
- Sellin Pro Alfalea Progressiva (todos)
- Progressiva Care (todos)
- Progressiva JL Professional (todos)
- Alinhamento Orgânico Naus (Progressiva) - todos
- Liss Extreme - Profissional Zelo Hair (todos)
- Progress Liss (Progressiva Matizadora) Roma Care (todos)
- Lisse Parfait Costabello (Progressiva Matizadora) – todos
- Nordestina True Liss Cosmetics (Selagem) - todos
- High Liss Sellene Profissional (Progressiva Matizadora) – todos
- Progressiva Perfect Liss (todos)
- Selagem Chilena Ledebut (todos)
- Prohibida Bravie (todos)
- Complexo Redutor - Terrare Profissional (todos)
- Liberadah Bravie (todos)
- Volume Control - Profissional Zelo Hair (todos)
- Ocean Shine Florac Cosmetics (todos)
- Educ Hair Edumi (todos)
- Release Ledebut (todos)
- Extreme Reduct Dona Lara (todos)
- Hair Perfect Premium Tresaav (todos)
- Gloss Alisamento Térmico Definitivo SA Carrias (todos)
- Liso de Milhões Beleza Rara (todos)
- Esse Liso É Um Luxo - Savassi (todos)
- Liso Perfeito - SA Carrias (todos)
- BTX Premium - Asaphepro (todos)
- Expert Premium Botox Florac Cosmetics (todos)
- Botox Collagen BTX Karseell (todos)
- Botox Espelhado Matizador Fino Cheiro (todos)
- Less Sizer Botox Matizador Diversi Hair (todos)
- Botox Blueberry Umecthair (todos)
- Botox Queen Hair (todos)
- Botox Violet Mask Ledebut (todos)
- Botox Branco Perla Profissional (todos)
- Botox Matizador Kalainne (todos)
- Botox Matizador Rute Rezende (todos)
- Botox XG Forest Hair (todos).
- Selagem 500ml Saint Glamour Beauté (todos).
- Alisamento Algas + (Selagem) (todos).
- Extreme Gold Selagem Gold RT Professional (todos).
- Selagem Perla Profissional (todos).
- Selagem Extreme Blond Kalainne (todos)
- Selagem Algas Fino Cheiro (todos)
- Multicream SSB Selagem Latorre Paris (todos).
- Selagem Kalainne (todos).
- Perfect Smooth (Selagem) Damy Monteiro Cosméticos (todos).
- Gloss Selagem Umecthair (todos)
- Selagem Chinesa Niza Freitas (todos)
- Selagem 1L Saint Glamour Beauté (todos)
- Selagem Kelsi Cosméticos (todos)
- Selagem Orgânica Forest Hair (todos)
- Selagem Gold - Ledebut (todos)
- Selagem Matizadora Rute Rezende (todos)
- Premium Master (Selagem) Liriu Cosméticos (todos)
- Selagem Extreme Kalainne (todos)
- Realinhamento Térmico - Oriente Beauty (todos)
- Máscara Realinhamento (todos)
- Sabonete Líquido OX3 Ozonteck (todos)
- Tônico Capilar Ozonizado Revita Tonic Ozonteck (todos)
- Creme Dental Ozonizado Ozon Fresh Ozonteck (todos)
- Gel Corporal Ozonizado Mind Chai Ozonteck (todos)
- Óleo de Girassol Ozonizado Sofh Ozonteck (todos)
- Gel Massageador Ozonizado Life Shii Ozonteck (todos)
- Leave In Kids Ozon Splash Ozonteck (todos)
- Condicionador Kids Ozon Splash Ozonteck (todos)