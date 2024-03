Sudeste pode ter chuvas fortes nesta quinta; Inmet alerta para 'Perigo' em todo país

Todos os estados do Sudeste podem sofrer com pancadas de chuvas e trovoadas nesta quinta-feira, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Rio de Janeiro, Belo Horizonte, norte de São Paulo e o centro-sul do Espírito Santo estão dentro da área de alerta de "Perigo Potencial" do órgão para chuvas intensas. Já partes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste encontram-se sob o alerta de "Perigo".

Tempestades e riscos