Relator do STJ vota para que Robinho cumpra pena por estupro no Brasil

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Francisco Falcão, votou nesta quarta-feira, 20, para que o ex-jogador de futebol Robson de Souza, conhecido como Robinho, cumpra a pena de prisão de 9 anos no Brasil em regime fechado pelo crime de estupro coletivo (violência sexual de grupo), ocorrido em 2013 na Itália. Falcão é relator da ação. Para que a decisão tenha validade, a maioria do tribunal precisa seguir o voto do ministro.

O ex-jogador, que mora em Santos, em São Paulo, foi condenado pela última instância da Itália por ter participado do estupro coletivo de uma mulher albanesa de 23 anos em Milão. A Corte Especial do STJ começou a analisar hoje a homologação da sentença, um procedimento que valida uma decisão estrangeira e, com isso, permitir que ela seja executada no Brasil.

Falcão disse em seu voto que não vê obstáculo constitucional para que o ex-jogador cumpra a pena no Brasil, e por isso votou a favor da homologação da sentença. Ele afirmou que a não homologação representaria um risco para relação entre Brasil e Itália.

"Entendo que não há óbice constitucional para homologação da execução da pena. A sentença foi confirmada pelo tribunal de Milão, que é a autoridade competente. Houve trânsito em julgado da sentença condenatório. O requerido [Robinho] não foi julgado à revelia na Itália, estava representado", afirmou ministro.

Em manifestação, o Ministério Público Federal defendeu o cumprimento da pena em território nacional. A defesa do jogador, por sua vez, afirmou que a validação da sentença viola a Constituição brasileira.

Após o voto do relator, o ministro Raul Araújo pediu destaque e está se manifestando sobre a ação. A expectativa é que Araújo abra uma divergência sobre a homo

Como é o julgamento do STJ sobre o caso Robinho?

A ação não julga o mérito do caso. Os ministros apenas avaliam se os requisitos legais para a validação da decisão italiana foram cumpridos. Segundo a Lei de Migração, para ser homologada no Brasil a ação precisa ter sido de autoria de uma autoridade competente; o fato que levou à condenação deve ser crime nos dois países; deve existir elementos que comprovem que os participantes do processo foram regularmente notificados; e que a decisão estrangeira seja definitiva, sem mais chances de recursos. Outro requisito é que exista um tratado ou promessa de reciprocidade entre os países.

O governo italiano encaminhou ao Brasil um pedido de extradição do ex-jogador. Porém, como o Brasil, fundamentado pelo artigo 5º da Constituição, não extradita seus cidadãos. Por isso, a Itália solicitou que Robinho cumpra a pena em território brasileiro.

Robinho vai ser preso?

Caso a homologação seja validada, o ex-jogador pode recorrer da decisão, e somente vai começar a cumprir a pena quando todas as instâncias forem sanadas. Os advogados de Robinho podem ir ao STF se julgarem que a medida é inconstitucional.