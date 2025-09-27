STF propõe ao Congresso reajuste de 24% nos salários de servidores do Judiciário

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 27 de setembro de 2025 às 18h32.
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso, enviou nesta semana ao Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 4.750/2025, que prevê reajuste salarial de servidores do Poder Judiciário da União em três etapas, a partir de julho de 2026.
O texto propõe um reajuste total de 24% dividido em três parcelas de 8% nos próximos três anos, 2026, 2027 e 2028, de forma consecutiva e cumulativa. A medida atinge cargos efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas.
Os ministro do Supremo já ganham o teto do funcionalismo, de R$ 46,3 mil. Ou seja, para eles, não haverá aumento.
Na justifica do projeto, o STF afirma que a intenção é garantir “condições adequadas de trabalho, valorização dos profissionais e atratividade das carreiras do Judiciário”. O texto cita ainda a evasão crescente de servidores, principalmente nas áreas de Direito e Tecnologia da Informação.
"A saída de servidores do Poder Judiciário da União implica a perda de conhecimentos, habilidades e experiências acumuladas, além de representar desafios adicionais relacionados à reposição de pessoal, como a realização de concursos, treinamentos e integração de novos profissionais", diz o texto.
O último reajuste integral das carreiras do Judiciário foi aprovado pela Lei n° 12.317/2016, com implementação final em 2019. Já a Lei n° 14.523/2023 determinou uma recomposição em três parcelas, encerrada em fevereiro de 2025.
Mesmo com essas medidas, Barroso afirma que a perda acumulada no poder de compra chega a 24,21% até julho de 2025. Projeções apresentadas pelo Judiciário indicam que essa perda pode chegar a 31,36% até junho de 2026.
"Em face desse cenário, as entidades representativas da categoria intensificaram suas ações reivindicatórias, incluindo solicitações formais de recomposição, pedidos de audiência, atos públicos e indicativos de paralisação, diante da elevada perda remuneratória dos servidores, com efeitos sobre a motivação e a permanência na carreira", afirma.
O Judiciário afirma ter margem orçamentária para implementar os reajustes entre 2026 e 2028, respeitando os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com o parcelamento em três anos, garantindo a compatibilidade com os tetos de gasto previstos.
O texto ainda ressalta a autonomia orçamentária e administrativa do Judiciário, conforme assegurada pelo art. 99 da Constituição.
|CARGO
|CLASSE
|PADRÃO
|A partir de 1º/7/2026
|A partir de 1º/7/2027
|A partir de 1º/7/2028
|Analista Judiciário
|C
|13
|10.035,51
|10.838,35
|11.705,42
|C
|12
|9.743,22
|10.522,68
|11.364,49
|C
|11
|9.459,43
|10.216,18
|11.033,48
|B
|10
|9.183,91
|9.918,62
|10.712,11
|B
|9
|8.916,43
|9.629,74
|10.400,12
|B
|8
|8.435,59
|9.110,44
|9.839,27
|B
|7
|8.189,89
|8.845,08
|9.552,69
|B
|6
|7.951,36
|8.587,47
|9.274,47
|A
|5
|7.719,75
|8.337,33
|9.004,32
|A
|4
|7.494,93
|8.094,52
|8.742,09
|A
|3
|7.090,74
|7.658,00
|8.270,64
|A
|2
|6.884,20
|7.434,94
|8.029,73
|A
|1
|6.683,70
|7.218,39
|7.795,87
|Técnico Judiciário
|C
|13
|6.116,55
|6.605,87
|7.134,34
|C
|12
|5.938,39
|6.413,46
|6.926,54
|C
|11
|5.765,43
|6.226,66
|6.724,80
|B
|10
|5.597,51
|6.045,31
|6.528,94
|B
|9
|5.434,45
|5.869,21
|6.338,74
|B
|8
|5.141,40
|5.552,72
|5.996,93
|B
|7
|4.991,65
|5.390,98
|5.822,26
|B
|6
|4.846,27
|5.233,98
|5.652,69
|A
|5
|4.705,12
|5.081,53
|5.488,05
|A
|4
|4.568,07
|4.933,51
|5.328,19
|A
|3
|4.321,73
|4.667,47
|5.040,86
|A
|2
|4.195,95
|4.530,88
|4.894,50
|A
|1
|4.073,63
|4.399,52
|4.751,48
|Auxiliar Judiciário
|C
|13
|3.622,44
|3.912,23
|4.225,21
|C
|12
|3.466,48
|3.743,79
|4.043,30
|C
|11
|3.317,20
|3.582,57
|3.869,18
|B
|10
|3.174,36
|3.428,31
|3.702,57
|B
|9
|3.037,65
|3.280,66
|3.543,12
|B
|8
|2.873,84
|3.103,74
|3.352,04
|B
|7
|2.750,09
|2.970,10
|3.207,71
|B
|6
|2.631,67
|2.842,20
|3.069,58
|A
|5
|2.518,34
|2.719,81
|2.937,40
|A
|4
|2.409,89
|2.602,68
|2.810,90
|A
|3
|2.279,93
|2.462,33
|2.659,32
|A
|2
|2.181,75
|2.356,29
|2.544,79
|A
|1
|2.087,80
|2.254,83
|2.435,21
|CARGO
|A partir de 1º/7/2026
|A partir de 1º/7/2027
|A partir de 1º/7/2028
|CJ-4
|18.812,93
|20.317,96
|21.943,40
|CJ-3
|16.665,13
|17.998,35
|19.438,21
|CJ-2
|14.659,71
|15.832,49
|17.099,09
|CJ-1
|11.870,00
|12.819,60
|13.845,17
|FUNÇÃO
|A partir de 1º/7/2026
|A partir de 1º/7/2027
|A partir de 1º/7/2028
|FC-6
|3.956,81
|4.273,35
|4.615,22
|FC-5
|2.875,02
|3.105,03
|3.353,43
|FC-4
|2.498,33
|2.698,20
|2.914,05
|FC-3
|1.776,07
|1.918,26
|2.071,61
|FC-2
|1.526,19
|1.648,29
|1.780,15
|FC-1
|1.312,57
|1.417,57
|1.530,98