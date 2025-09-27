Brasil

STF propõe ao Congresso reajuste de 24% nos salários de servidores do Judiciário

A proposta prevê reajuste em três parcelas de 8%, com aumentos consecutivos e cumulativos até 2028

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 18h32.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso, enviou nesta semana ao Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 4.750/2025, que prevê reajuste salarial de servidores do Poder Judiciário da União em três etapas, a partir de julho de 2026.

O texto propõe um reajuste total de 24% dividido em três parcelas de 8% nos próximos três anos, 2026, 2027 e 2028, de forma consecutiva e cumulativa. A medida atinge cargos efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas. 

  • +8% a partir de 1º de julho de 2026
  • +8% a partir de 1º de julho de 2027
  • +8% a partir de 1º de julho de 2028

Os ministro do Supremo já ganham o teto do funcionalismo, de R$ 46,3 mil. Ou seja, para eles, não haverá aumento.

Na justifica do projeto, o STF afirma que a intenção é garantir “condições adequadas de trabalho, valorização dos profissionais e atratividade das carreiras do Judiciário”. O texto cita ainda a evasão crescente de servidores, principalmente nas áreas de Direito e Tecnologia da Informação.

"A saída de servidores do Poder Judiciário da União implica a perda de conhecimentos, habilidades e experiências acumuladas, além de representar desafios adicionais relacionados à reposição de pessoal, como a realização de concursos, treinamentos e integração de novos profissionais", diz o texto.

O último reajuste integral das carreiras do Judiciário foi aprovado pela Lei n° 12.317/2016, com implementação final em 2019. Já a Lei n° 14.523/2023 determinou uma recomposição em três parcelas, encerrada em fevereiro de 2025.

Mesmo com essas medidas, Barroso afirma que a perda acumulada no poder de compra chega a 24,21% até julho de 2025. Projeções apresentadas pelo Judiciário indicam que essa perda pode chegar a 31,36% até junho de 2026.

"Em face desse cenário, as entidades representativas da categoria intensificaram suas ações reivindicatórias, incluindo solicitações formais de recomposição, pedidos de audiência, atos públicos e indicativos de paralisação, diante da elevada perda remuneratória dos servidores, com efeitos sobre a motivação e a permanência na carreira", afirma.

O Judiciário afirma ter margem orçamentária para implementar os reajustes entre 2026 e 2028, respeitando os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com o parcelamento em três anos, garantindo a compatibilidade com os tetos de gasto previstos.

O texto ainda ressalta a autonomia orçamentária e administrativa do Judiciário, conforme assegurada pelo art. 99 da Constituição.

Projeção dos salários com os reajustes

CARGOCLASSEPADRÃOA partir de 1º/7/2026A partir de 1º/7/2027A partir de 1º/7/2028
Analista JudiciárioC1310.035,5110.838,3511.705,42
C129.743,2210.522,6811.364,49
C119.459,4310.216,1811.033,48
B109.183,919.918,6210.712,11
B98.916,439.629,7410.400,12
B88.435,599.110,449.839,27
B78.189,898.845,089.552,69
B67.951,368.587,479.274,47
A57.719,758.337,339.004,32
A47.494,938.094,528.742,09
A37.090,747.658,008.270,64
A26.884,207.434,948.029,73
A16.683,707.218,397.795,87
Técnico JudiciárioC136.116,556.605,877.134,34
C125.938,396.413,466.926,54
C115.765,436.226,666.724,80
B105.597,516.045,316.528,94
B95.434,455.869,216.338,74
B85.141,405.552,725.996,93
B74.991,655.390,985.822,26
B64.846,275.233,985.652,69
A54.705,125.081,535.488,05
A44.568,074.933,515.328,19
A34.321,734.667,475.040,86
A24.195,954.530,884.894,50
A14.073,634.399,524.751,48
Auxiliar JudiciárioC133.622,443.912,234.225,21
C123.466,483.743,794.043,30
C113.317,203.582,573.869,18
B103.174,363.428,313.702,57
B93.037,653.280,663.543,12
B82.873,843.103,743.352,04
B72.750,092.970,103.207,71
B62.631,672.842,203.069,58
A52.518,342.719,812.937,40
A42.409,892.602,682.810,90
A32.279,932.462,332.659,32
A22.181,752.356,292.544,79
A12.087,802.254,832.435,21

CARGO EM COMISSÃO

CARGOA partir de 1º/7/2026A partir de 1º/7/2027A partir de 1º/7/2028
CJ-418.812,9320.317,9621.943,40
CJ-316.665,1317.998,3519.438,21
CJ-214.659,7115.832,4917.099,09
CJ-111.870,0012.819,6013.845,17

FUNÇÃO COMISSIONADA

FUNÇÃOA partir de 1º/7/2026A partir de 1º/7/2027A partir de 1º/7/2028
FC-63.956,814.273,354.615,22
FC-52.875,023.105,033.353,43
FC-42.498,332.698,202.914,05
FC-31.776,071.918,262.071,61
FC-21.526,191.648,291.780,15
FC-11.312,571.417,571.530,98
