STF proíbe aplausos e fotos: veja as regras do julgamento que pode tornar Bolsonaro réu

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) vai dedicar três sessões, entre terça, 25, e quarta-feira, 26, para decidir se aceita a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete acusados de tentativa de golpe de Estado em 2022. Durante o julgamento, que acontecerá nesta terça-feira a partir das 9h30, foram distribuídas orientações para a plateia com regras claras sobre o que é permitido ou proibido.

Regras do STF para o julgamento de Bolsonaro

Na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, onde ocorrerá o julgamento da denúncia da trama golpista, todos os assentos foram sinalizados com um cartão com algumas regras para o comportamento da plateia. Entre as proibições estão o veto a fotografias e filmagens, manifestações de apoio ou vaias, e o consumo de alimentos.

Orientações durante a sessão

A plateia é orientada a levantar no início da sessão e a manter o silêncio durante todo o julgamento. Essas medidas buscam garantir a ordem e a seriedade no processo, além de evitar qualquer tipo de interferência nas decisões dos ministros. As restrições são parte do esforço do STF para manter o ambiente focado no conteúdo jurídico e não em manifestações emocionais.

O julgamento da trama golpista

A Primeira Turma fará o julgamento da denúncia contra Jair Bolsonaro e outras sete pessoas nesta terça-feira (25). O caso está relacionado à acusação de tentativa de golpe de Estado em 2022, envolvendo o ex-presidente e seus aliados. Além de Bolsonaro, os outros acusados são ex-ministros e membros do governo federal, sendo investigados por envolvimento na tentativa de abolição do estado democrático de direito.

Acompanhe o julgamento ao vivo