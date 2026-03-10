Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

STF julga deputados acusados de uso irregular de emendas parlamentares; entenda

Três deputados são acusados de corrupção passiva e participação em organização criminosa

Suspeita de desvio de emendas parlamentares: foram denunciados pela PGR Josimar Maranhãozinho (PL-MA), Pastor Gil (PL-MA) e ex-deputado federal João Bosco da Costa (PL-SE) (Divulgação/Câmara dos Deputados)

Suspeita de desvio de emendas parlamentares: foram denunciados pela PGR Josimar Maranhãozinho (PL-MA), Pastor Gil (PL-MA) e ex-deputado federal João Bosco da Costa (PL-SE) (Divulgação/Câmara dos Deputados)

Giovanna Bronze
Giovanna Bronze

Colaboradora

Publicado em 10 de março de 2026 às 06h45.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) julga nesta terça-feira, 10, os deputados federais Josimar Cunha Rodrigues (PL-MA) e Gildenemir de Lima Sousa (PL-MA), conhecidos como Josimar Maranhãozinho e Pastor Gil, além do ex-deputado federal João Bosco da Costa (PL-SE). Os três foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de desvio de emendas parlamentares.

Os parlamentares respondem pelos crimes de corrupção passiva e participação em organização criminosa pelo esquema em que teriam pedido propina para um prefeito em prol de destinar recursos das emendas para a cidade de São José de Ribamar, no Maranhão

O julgamento está previsto para começar às 9h, na primeira sessão. A segunda será às 14h e a terceira sessão está marcada para a manhã de quarta-feira, 11.

A sessão começará pela fala do ministro Cristiano Zanin, que é o relator do caso. Na sequência, o subprocurador-geral da República, Paulo Vasconcelos Jacobina, irá ler a denúncia e detalhar as penas sugeridas para os réus. A defesa dos acusados então terá uma hora cada para se manifestar.

Após essa fase de falas, conhecida como sustentação oral, será iniciada a votação para acatar a denúncia da PGR e condenar os réus, tendo que decidir, também, o tamanho das penas.

O primeiro a votar será o ministro Cristiano Zanin. Depois, na ordem, são os ministros: Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia e Flávio Dino.

O caso

A denúncia foi feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que diz que os deputados teriam solicitado pagamento de propina em troca de destinação de recursos para a cidade de São José de Ribamar, no Maranhão. Os recursos seriam provenientes das emendas parlamentares.

A PGR apresentou a denúncia no inquérito 4870, em março do ano passado.

Além dos três principais réus, também respondem Thalles Andrade Costa, João Batista Magalhães, Adones Gomes Martins, Abraão Nunes Martins Neto e Antônio José Silva Rocha. Os cinco são acusados de intermediar o recebimento da propina.

Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil e Bosco Costa teriam sugerido destinar R$ 6,67 milhões das emendas parlamentares para São José de Ribamar em 2020 para receber em troca R$ 1,6 milhão do prefeito da cidade, José Eudes. O valor representa 25% do valor total das emendas.

Segundo a PGR, as investigações começaram após o ex-prefeito ter apresentado uma notícia-crime, que negou participação nas negociações, mas que alegou estar sendo cobrado e intimidado pelos deputados.

De acordo com a denúncia, Josimar Maranhãozinho seria o líder do esquema e responsável pelo controle e destinação de emendas parlamentares.

O que são emendas parlamentares e por que os deputados são acusados de desvio?

Emenda parlamentar é um ato que integrantes do Congresso Nacional podem utilizar para direcionar o orçamento anual. As emendas podem aumentar, diminuir ou modificar itens da lei orçamentária e enviar mais recursos para uma cidade que não havia sido previamente contemplada, por exemplo.

Com as emendas parlamentares, senadores e deputados podem opinar e sugerir para onde deve ir parte dos recursos arrecadados pelo Governo Federal por meio de tributos.

O Governo Federal apresenta o Orçamento da União, com os gastos previstos para o ano de governo seguinte, para o Congresso Nacional. Os parlamentares então precisam aprovar o plano financeiro e apresentar emendas individuais ou coletivas para definir como utilizar os recursos públicos. Uma cidade com baixa estrutura de saneamento básico poderia receber um montante a mais para atuar nesse desenvolvimento, por exemplo.

Segundo informações da Agência Senado, os parlamentares foram responsáveis por direcionar R$ 50,3 bilhões em ações e projetos utilizando as emendas em 2025, por exemplo.

As ações têm o objetivo de alocar o dinheiro público de uma maneira que traga benefícios para a população que paga os tributos que originam as emendas. Por isso, ao utilizar os recursos para tentar conseguir propina, os deputados acusados são passíveis dos crimes de corrupção.

Acompanhe tudo sobre:Supremo Tribunal Federal (STF)Corrupção

Mais de Brasil

CPMI do INSS recorre contra decisão de Dino que anulou quebra de sigilo de Lulinha

Alessandro Vieira protocola pedido de CPI para investigar Moraes e Toffoli

Moraes determina ao governo do Rio a transferência de Domingos Brazão a presídio estadual

Lula e Flávio devem participar de posse de Kast, presidente do Chile

Mais na Exame

Ciência

Noruega instala 10 mil antenas para investigar mistérios das auroras boreais

Mundo

Irã promete manter ataques contra EUA e Israel no 11º dia de guerra

Negócios

A empresa que prevê enchentes e cresceu 68% em um ano

Pop

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem eliminação