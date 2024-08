STF forma maioria por 6 votos a 0 para manter decisões a respeito das emendas do Congresso

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter a decisão do ministro Flávio Dino que estabeleceu regras de transparência e rastreio para o dinheiro liberado pelo Congresso para a execução de emendas parlamentares.

Votação

Flávio Dino, que também era relator do processo, votou para manter sua decisão anterior. Os ministros André Mendonça, Edson Fachin, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli acompanharam a mesma decisão.

Estão em análise as determinações do magistrado em ações que tratam das “emendas Pix” e das emendas impositivas, no geral.