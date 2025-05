STF e Congresso mantém atividades e têm reforço de segurança em dia de ato pela anistia em Brasília

O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso vão manter as atividades nesta quarta-feira, 7, mas terão reforço de segurança. Uma manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a favor da anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro acontecerá em Brasília, com previsão de chegada na Praça dos Três Poderes.

Efetivos de segurança da Corte e do Parlamento, além da Polícia Militar do Distrito Federal, a Polícia Federal e o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) fizeram planejamentos para evitar que haja violência. A preparação para grandes eventos do tipo é praxe em Brasília, mas dessa vez há um reforço por conta dos ataques ocorridos durante o 8 de Janeiro de 2023.

Gradis serão colocados nas vias de acesso à Praça dos Três Poderes. A ideia é fazer com que os manifestantes não cheguem ao Congresso e fiquem a um perímetro seguro de distância do prédio do Poder Legislativo.

“O aparato pode ser utilizado conforme interesse dos órgãos, no contexto de elaboração de protocolos conjuntos para atuação em atos públicos na região. Ressaltamos ainda que, além do policiamento ostensivo realizado pela Polícia Militar (PMDF), os prédios públicos contam com segurança institucional própria”, afirmou a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal declarou que também reforçará a segurança:

“Os eventos e sessões de julgamento previstos para a semana não tiveram alteração em razão da manifestação anunciada. O Tribunal está em diálogo com as instituições de segurança pública do Distrito Federal e, como de praxe quando há grandes manifestações, serão adotadas medidas de reforço nas instalações do prédio”.

O ato bolsonarista tem como mote a anistia aos envolvidos nos ataques do 8 de janeiro. A manifestação é organizada pelo pastor Silas Malafaia, da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Malafaia chegou a dizer nas redes sociais que o ato chegará até o Congresso, mas, com o uso dos gradis, não será possível acessar as proximidades do prédio.

Em nota, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), disse que irá intensificar as medidas de segurança e elencou quais medidas de proteção poderão ser usadas. Entre as preparações estão o uso de tropas de choque.

“Caso seja necessário, as diligências podem incluir: a coordenação e a articulação de medidas protetivas junto aos Órgãos de Segurança Pública; acompanhamento da evolução da manifestação por meios eletrônicos e por pessoal especializado; ativação da Força de Reação do GSI; e acionamento de prontidão das tropas de choque do Comando Militar do Planalto para emprego”, afirmou o GSI.

O governo do DF declarou que não há divulgação do número de efetivo por se tratar de informação estratégia. No entanto, algumas equipes, como os policiais legislativos, vão trabalhar com a possibilidade de usar todo o efetivo disponível. Mesmo os que estão de folga na segurança do Congresso estão de sobreaviso e podem ser acionados se necessário.

“Cabe ressaltar que o acompanhamento de atos e eventos é realizado de forma permanente, mesmo sem aviso prévio, por meio do Centro Integrado de Operações de Brasília (CIOB). Esse monitoramento é conduzido de maneira integrada pelas forças de segurança e por outros 31 órgãos, bem como instituições e agências do governo local e federal. A atuação conjunta conta com o apoio de câmeras de videomonitoramento e levantamentos de inteligência das pastas envolvidas”, completou a Secretaria de Segurança do DF.