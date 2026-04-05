STF condena a 14 anos empresário que doou R$ 500 para ônibus do 8 de janeiro

O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o empresário catarinense Alcides Hahn a 14 anos de prisão, em regime inicialmente fechado, pelo financiamento dos atos de 8 de janeiro de 2023.

A decisão, proferida no início de março e detalhada neste domingo, 5, baseia-se em uma transferência via Pix no valor de R$ 500 destinada ao fretamento de um ônibus que levou manifestantes de Blumenau (SC) para a capital federal. Hahn foi considerado culpado por crimes como golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa.

Além do empresário, outros dois homens foram condenados no mesmo processo: Rene Afonso Mahnke (que transferiu R$ 1.000) e Vilamir Valmor Romanoski (R$ 10.000). A Procuradoria-Geral da República (PGR) classificou Romanoski como uma "figura de liderança" regional. No caso de Hahn, a defesa argumentou que o valor teria sido um empréstimo pessoal a um conhecido, sem ciência do destino final, mas o entendimento da Corte seguiu a tese de que o financiamento, independentemente do valor, viabilizou a logística dos ataques às sedes dos Três Poderes.

A defesa de Alcides Hahn chegou a ingressar com um recurso para tentar reverter a sentença ou reduzir a pena, mas o julgamento, previsto para o dia 20 de março, foi retirado de pauta sem nova data definida. O caso reforça a jurisprudência rígida que o STF vem adotando para os chamados "financiadores", equiparando a responsabilidade de quem pagou pelo transporte à de quem executou os danos ao patrimônio público tombado em Brasília.

Impacto jurídico e compliance

Para o mundo corporativo e o setor de compliance, o caso serve como um alerta sobre a rastreabilidade financeira e a responsabilidade solidária em atos ilícitos. O uso do Pix como prova material tem sido o pilar das condenações do 8 de janeiro, permitindo que a PGR conecte doadores diretamente às empresas de transporte. A condenação a 14 anos por um valor nominal baixo (R$ 500) sinaliza que o tribunal prioriza o "nexo causal" da colaboração com o movimento golpista em detrimento da magnitude financeira da doação.

Com a retirada do recurso de pauta, a execução da pena pode ser acelerada caso não haja nova intervenção liminar. O empresário, que relatou em audiência não saber do destino da viagem, agora enfrenta um dos maiores tempos de reclusão entre os condenados que não estiveram fisicamente na Praça dos Três Poderes. O desdobramento deste caso em Blumenau deve continuar repercutindo na política local de Santa Catarina, estado onde o apoio aos movimentos conservadores é tradicionalmente forte.

(Com O Globo)