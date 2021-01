SP volta para fase vermelha; shoppings fecham nos finais de semana

Todas as cidades do estado de São Paulo devem voltar à fase vermelha a partir da próxima segunda, dia 25. A medida deverá ser anuncidada pelo governador João Doria (PSDB) durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

Durante a semana, as atividades não essenciais devem fechar a partir das 20h. Aos sábados e domingos, o comércio, incluindo shopping centers, assim como bares e restaurantes, não poderão abrir também durante o dia. A mesma resolução vale para os parques, que permanecerão fechados nos finais de semana.

A fase vermelha é a mais restritiva do Plano São Paulo de combate ao coronavírus. A decisão sobre a volta de medidas mais duras para fazer frente a nova onda de disseminação da covid no estado foi tomada nesta quinta-feira, dia 22, à noite, segundo informações do jornal Folha de São Paulo.

São Paulo passa por um aumento sigficativo do número de mortos e novos casos da covid. Como as autoridades e cientistas previam, só nas três primeiras semanas do mês os registros de pessoas contaminadas com o coronavírus aumentou mais de 40% em comparação ao mesmo período do ano passado.

A situação não é exclusiva de São Paulo: outros estados, como o Amazonas, vivem um cenário grave, com um colapso na saúde, com a falta de oxigênio para os hospitais e outros insumos básicos. Uma pesquisa inédita EXAME/IDEIA revela que para 63% dos brasileiros a crise de Manaus deverá atingir a cidade onde moram.