SP tem alerta para tempestades, raios, granizo e rajadas de ventos de até 100km/h

A Defesa Civil do estado de São Paulo, por meio do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), emitiu um alerta na quarta-feira, 15, para fortes tempestades e fortes rajadas de ventos de até 100 km/h entre sexta-feira, 17, e domingo, 19.

Segundo o órgão, a mudança de temperatura após dias de uma forte onda de calor acontece pela soma do calor com a umidade proveniente da Amazônia e a passagem de uma frente fria. Esse fenômeno vai criar condições para pancadas de chuva forte no estado, com raios e granizo. As rajadas de vento, segundo a Defesa Civil, podem variar entre 60 e 80 km/h, podendo alcançar, antes ou durante as chuvas, até 100 km/h.

Em Campinas e Sorocaba, o acumulado de chuva deve chegar até 100 milímetros. Em São José dos Campos, Litoral Norte, Vale do Paraíba, Itapeva e Serra da Mantiqueira deve ser de até 150mm e na Baixada Santista de 120 mm. Para as regiões de Presidente Prudente, Marília e Bauru, a previsão é de chuva com acumulados de até 90 mm. São José do Rio Preto, Araçatuba e Araraquara, 80 mm. E para as regiões de Franca, Barretos e Ribeirão Preto, 70 mm.

Chuva e ventos na quarta causa falta de energia na capital

Após dia de forte calor, a cidade de São Paulo foi atingida na tarde de quarta-feira, 15, por uma forte chuva com granizo, que provocou alagamentos, quedas de árvores na capital e falta de energia para alguns dos moradores da capital paulista. Na semana passada, moradores de São Paulo ficaram por 168 horas sem energia depois que uma tempestade atingiu o município.