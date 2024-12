O segundo dia seguido de chuvas intensas na região metropolitana de São Paulo trouxe novos transtornos para os paulistas, com enchentes, queda de árvores, semáforos sem funcionar e falta de energia elétrica. De acordo com a Enel, concessionária que atende 24 municípios da região, ainda havia às 17h30 um total de 88 mil clientes completando 24 horas sem luz devido ao temporal de sexta-feira. Somados aos imóveis que ficaram no escuro por causa da chuva deste sábado, o total de clientes com fornecimento de energia interrompido era de 130.507 por volta das 19h30.

A capital paulista passou a tarde em estágio de atenção para enchentes, que despontaram em diversas partes da cidade. Na Zona Leste, as subprefeituras de Itaquera, Itaim Paulista e Penha entraram em estado de alerta por conta do transbordamento de seis córregos. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram alagamento na Radial Leste, uma das mais importantes vias da região, e a água invadindo a estação José Bonifácio da CPTM. Na Arena Itaquera, onde hoje é realizado o festival VillaMix, o público também enfrentou muita chuva nas primeiras apresentações.

Já na área mais central da cidade, o gramado do estádio do Pacaembu foi invadido pela água e obrigou o cancelamento da final masculina da Taça das Favelas. No bairro dos Jardins, clientes ficaram ilhados em restaurantes por não conseguirem atravessar a correnteza que se formou nas ruas, com sacos de lixo sendo arrastados pelas águas. Algumas árvores caíram, sendo que uma delas atingiu um carro na Rua Sergipe (Higienópolis) e semáforos pararam de funcionar. Também houve pontos alagados na Avenida Nove de Julho e na Avenida Rebouças.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido alertas de tempestade para o estado de São Paulo neste sábado. A previsão indicava chuvas que podem alcançar até 100 mm por dia, além de ventos de até 100 km/h. Também há risco de queda de granizo, com possibilidade de cortes de energia, danos em plantações, quedas de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Os transtornos não ficaram restritos à capital paulista. Na saída para Guarulhos pela Rodovia Ayrton Senna, a pista chegou a ser totalmente interditada no sentido interior devido a um alagamento no trecho do quilômetro 13 ao 17, por volta das 16h. Foi preciso esperar cerca de meia para a água começar a baixar por ali.

Em nota, a Enel informou que cerca de 70% das ocorrências de queda de energia foram causadas pelo contato da fiação com árvores. "A distribuidora acionou antecipadamente seu plano de contingência, com reforço das equipes em campo, que seguirão trabalhando 24h para reconstruir os trechos de rede danificados e restabelecer o serviço para todos os clientes", acrescentou a concessionária.