SP: Tarcísio anuncia Rafael Benini para secretaria de projetos de investimentos

O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou nesta quarta-feira que irá criar uma secretaria dedicada a projetos de investimento. O diretor da Empresa de Planejamento e Logística, Rafael Benini, comandará a pasta. O nomeado é considerado um nome de sua confiança de Tarcísio e sem relação com partidos.

De acordo com o governador eleito, a secretaria terá foco em estruturar projetos de parceria. O anúncio ocorreu na manhã desta quarta-feira, 7, em painel do III Fórum sobre Infraestrutura, com a presença dos governadores reeleitos do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), de Mato Grosso, Mauro Mendes (União), e do Paraná, Ratinho Júnior (PSD).

Durante seu discurso inicial, Tarcísio afirmou que o compromisso fiscal é essencial e destacou que um dos focos de sua gestão será o de atrair investimento privado. Ele reforçou que seu projeto de infraestrutura no Estado prevê expansão do transporte metroferroviário, sobretudo na região metropolitana, ampliação na concessão de rodovias e reedição de editais com novas licitações.

Tarcísio disse que buscará resgatar o transporte ferroviário em São Paulo. Ele vai investir ainda nos primeiros trens de passageiros, garantindo a ligação entre Campinas e a capital. O governador eleito comandou a pasta da Infraestrutura na gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL).

