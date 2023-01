SP organiza ação para desmontar acampamento de bolsonaristas no Ibirapuera

O desmonte dos acampamentos bolsonaristas radicais em São Paulo ocorrerá nesta segunda-feira em uma ação conjunta do governo paulista com a prefeitura de São Paulo.

O GLOBO apurou que a parceria foi acertada na manhã desta segunda, após uma ligação entre o titular da Secretaria da Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, e o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

A desmobilização de acampamentos golpistas foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Moraes deu até 24 horas para a a dissolução total dos acampamentos realizados nas imediações dos quartéis generais e outras unidades militares para a prática de atos antidemocráticos e prisão em flagrante de seus participantes.

A gestão municipal irá fornecer equipes para a remoção de barracas e demais itens dos apoiadores radicais do ex-presidente, instalados em frente ao Comando Militar do Sudeste, ao lado da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Além da Guarda Municipal de São Paulo, Nunes colocou à disposição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) caminhões e equipes de limpeza para atuarem no local.

O deputado Carlão Pignatari (PSDB), presidente da Alesp, disse que a remoção do acampamento começará ainda pela manhã desta segunda-feira.

— A ocorrência deverá se estender ao longo do dia e à noite, haja vista que os manifestantes normalmente começam a chegar mais tarde – afirmou.

